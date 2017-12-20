Фото: на 50-метровую колокольню на Учительской поставили золотистый купол с крестом

Сегодня, 20 декабря, рабочие установили маковку и крест на строящуюся колокольню возле храма на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской в Калининском районе Новосибирска.







Установку купола из окна соседней высотки запечатлел читатель НГС Валерий Чичкин.







Колокольня стояла недостроенной больше 10 лет





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в администрации храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая», эта колокольня стояла недостроенной больше 10 лет. В своё время строительство шло достаточно быстро, но потом стало задерживаться из-за нехватки денег.







Сегодня строители подняли на колокольню шатровую крышу, покрытую профлистом, а также маковку и навершие-крест. И маковка, и крест сделаны из нержавеющей стали и покрыты нитридом титана, который имитирует золото и сохраняет цвет десятилетиями.







«Общая высота [колокольни] получилась около 50 метров вместе с крестом», — рассказали в приходе.







Сами колокола на новую звонницу пока не перенесли: прежде чем их установить, администрация храма планирует закончить отделку колокольни. Когда именно здание примет свой окончательный вид, в храме прогнозировать не взялись, пояснив, что заканчивать работу планируют «по возможности».







Вместе с шатром, маковкой и крестом колокольня стала 50-метровой





В этом году новосибирцы, посещающие этот храм, отпраздновали 25-летие прихода. В честь этого события в храм привозили список с чудотворной иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая». Чтобы поклониться святыне, новосибирцы выстраивались в длинные очереди возле храма.

