Травников подарил маме семерых детей книгу. О правильном воспитании детей

Недавно в семье Иост родился седьмой ребёнок — девочка
Недавно в семье Иост родился седьмой ребёнок — девочка

Во Дворце бракосочетания прошло торжественное имянаречение детей с участием врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: власти подарили семьям странные подарки.


На церемонию пригласили семью Иост, у которой недавно родился седьмой ребёнок, и семью, в которой родился первенец. Обе мамы получили от врио губернатора по букету цветов и книге Бенджамина Спока «Ребёнок и уход за ним».


«Мне позвонили из ЗАГС, спросили, не хочу ли я, чтобы губернатор вручил торжественно свидетельство о рождении. Мы согласились. Подарков мы не ждали, а хотели чуть-чуть пообщаться с губернатором, но нам вручили книгу — я её в машине достала. Очень смешно!» — рассказала НГС.НОВОСТИ многодетная мама Зинаида Иост.


«Книга у меня запакованная лежит. Я её хотела разыграть среди читателей в соцсетях, но мне посоветовали её сжечь», — шутит Зинаида.


Женщина рассказала, что читала эту книгу раньше, но поняла, что всерьёз её воспринимать нельзя. Например, Спок советует не подходить к ребёнку, если у него истерика — «не каждая мама согласится на такое», говорит Зинаида.



«Думала, губернатор поинтересуется, как мы, многодетные, живём в Новосибирске. Но он не подошёл, не спросил, да и в регламенте этого не было. Просто хотели сказать, что льготы есть, а садик не дали, что по ипотеке большой процент, и поинтересоваться, будут ли изменения», — пояснила многодетная мама.

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