Новосибирцев ждут два самых коротких дня в году

21 и 22 декабря день будет длиться всего 7 часов 10 минут
21 и 22 декабря день будет длиться всего 7 часов 10 минут

Сегодняшний и завтрашний день, 21 и 22 декабря, будут для новосибирцев самыми короткими в этом году.


«Земля зимой ближе к Солнцу — у неё скорость быстрее, из-за этого у нас получается смещение. Два дня день будет продолжительностью 7 часов 10 минут, далее она будет почти такая же, чуть-чуть длиннее, разница будет в секунды», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


При этом конец и начало дня некоторое время будут сдвигаться одновременно: день будет начинаться и заканчиваться позднее. Такая ситуация будет наблюдаться до конца декабря.


«Только в январе восходы будут раньше, а закаты — позже. Таким образом, заметное увеличение дня наступит только в январе», — подчеркнула Виктория Дамм.


День зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря — в 23:29 начнётся астрономическая зима в Северном полушарии. «В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние», — объяснила Виктория Дамм.


Самый длинный день в этом году был 21 июня, его продолжительность составила 17 часов 23 минуты.

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