Дольщикам — квартиры, долгострой — под снос: у вечной стройки на Бориса Богаткова появился инвестор

Кирпичный недострой на улице Бориса Богаткова, 165/4 могут снести, чтобы построить на его месте новое здание
Кирпичный недострой на улице Бориса Богаткова, 165/4 могут снести, чтобы построить на его месте новое здание

26 семей обманутых дольщиков дома на улице Бориса Богаткова, 165/4 переедут в новые квартиры в 2018 году — жильё им предоставил инвестор проекта, ГК «Союз».


Как рассказал председатель сформированного дольщиками ЖСК «Успех» Дмитрий Богомолов, все они уже заключили новые договоры долевого участия на квартиры в доме «На Герцена», который планируют достроить в следующем году. «В понедельник прошло общее собрание дольщиков, на котором все проголосовали, что их всё устраивает», — рассказал он корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Сейчас договоры проходят регистрацию в Росреестре.


На обеспечение обманутых дольщиков жильём ГК «Союз» направила 60 млн рублей, взамен муниципалитет предоставил компании в аренду участок под застройку на улице Николая Сотникова. Общая сумма завершения строительства оценивается в 150 млн рублей, пока застройщик планирует взять все расходы на себя, рассказали в компании.


Решение о будущем долгостроя ещё не принято: в начале следующего года ГК «Союз» будет проводить необходимые экспертизы, чтобы оценить его перспективы. В компании предполагают, что кирпичный недострой, в котором должно было быть 58 квартир, скорее всего, снесут.


«Там есть действующее разрешение на строительство, на его основании можно достроить дом, но это технически невозможно, — пояснили в ГК «Союз». — С 2008 года стоит незаконсервированная стройка, там даже рядом находиться опасно. Можно его снести и построить такой же кирпичный дом, но это нерентабельно. Мы ещё будем решать юридические вопросы с муниципалитетом, насколько можно будет внести корректировки в проект и построить с другими планировками». В качестве альтернативы рассматривается и замена дома нежилым зданием.


О том, что долгострой передадут инвестору, стало известно в мае этого года. Инвестор проекта, ГК «Союз», является дочерним предприятием барнаульского холдинга «БКЖБИ-2». В Новосибирске компания строит жилой дом «На Герцена», дом «Олимпийский» на улице Колхидская. Ранее «ГК «Союз» построила жилой комплекс «Акварельный» на улице Николая Сотникова и дом на улице Одоевского, 9/1.


Ранее стало известно о том, что новому застройщику планируется передать ещё один долгострой в Октябрьском районе — ЖК «Колизей». Но пока его судьба не решена.

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