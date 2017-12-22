Девушки-дизайнеры придумали одежду, на которой признались Новосибирску в любви

По словам авторов проекта, их обидело то, что новосибирцам нечего носить с символикой своего города
По словам авторов проекта, их обидело то, что новосибирцам нечего носить с символикой своего города

Дизайнеры создали коллекцию футболок и свитшотов с надписями о любви к Новосибирску — фразы придумали сами горожане.


«Я хотела сделать именно социальный проект, чтобы в нём мог поучаствовать любой житель города. В Instagram я сделала пост, где описала свою идею, что я хочу сделать, и попросила друзей, моих подписчиков, написать фразы, которые, на их взгляд, олицетворяют город», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелица новосибирского бренда одежды Vladislava Shop (футболки продаются в этом магазине) Анастасия Блохина.


Дизайнеры выбрали 23 принта из 200 предложений
Дизайнеры выбрали 23 принта из 200 предложений


Горожане прислали дизайнерам более 200 предложений, из них выбрали 23 самых удачных фраз. Потом авторы идеи начали искать девушек-каллиграфов для создания красивых надписей — и откликнулись в итоге 12 сибирячек.


Надписи сделали 12 девушек-каллиграфов
Надписи сделали 12 девушек-каллиграфов


«Они все получились очень разными, но в одной стилистике», — пояснила Анастасия Блохина. Кроме футболок и свитшотов в ближайшее время дизайнеры сделают открытки и кружки с этими фразами.


Дизайнеры сделают ещё кружки и открытки с этими надписями
Дизайнеры сделают ещё кружки и открытки с этими надписями


«Очень хочется сделать продукцию красивую сувенирную, потому что совсем ничего нет с Новосибирском, обидно даже, у Питера и Москвы есть, а у нас нет!» — добавила сибирячка.


Пока что самый известный бренд одежды и сувениров с сибирской тематикой — новокузнецкий I'm Siberian, который выпускает даже презервативы со своей символикой. Новосибирские же предприниматели ранее запустили магазин с одеждой и аксессуарами с неофициальным символом новосибирского Академгородка — белкой.


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