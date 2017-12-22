Девушки-дизайнеры придумали одежду, на которой признались Новосибирску в любви
Дизайнеры создали коллекцию футболок и свитшотов с надписями о любви к Новосибирску — фразы придумали сами горожане.
«Я хотела сделать именно социальный проект, чтобы в нём мог поучаствовать любой житель города. В Instagram я сделала пост, где описала свою идею, что я хочу сделать, и попросила друзей, моих подписчиков, написать фразы, которые, на их взгляд, олицетворяют город», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелица новосибирского бренда одежды Vladislava Shop (футболки продаются в этом магазине) Анастасия Блохина.
Горожане прислали дизайнерам более 200 предложений, из них выбрали 23 самых удачных фраз. Потом авторы идеи начали искать девушек-каллиграфов для создания красивых надписей — и откликнулись в итоге 12 сибирячек.
«Они все получились очень разными, но в одной стилистике», — пояснила Анастасия Блохина. Кроме футболок и свитшотов в ближайшее время дизайнеры сделают открытки и кружки с этими фразами.
«Очень хочется сделать продукцию красивую сувенирную, потому что совсем ничего нет с Новосибирском, обидно даже, у Питера и Москвы есть, а у нас нет!» — добавила сибирячка.
Пока что самый известный бренд одежды и сувениров с сибирской тематикой — новокузнецкий I'm Siberian, который выпускает даже презервативы со своей символикой. Новосибирские же предприниматели ранее запустили магазин с одеждой и аксессуарами с неофициальным символом новосибирского Академгородка — белкой.
Читайте также:
Архитекторы создали открытки-конструкторы с красивыми зданиями Новосибирска, например, можно собрать Дом с часами или краеведческий музей.
Дизайнер нарисовала открытки с Новосибирском — она призналась, что в её планах сделать красивые принты с Городовичком и улицей Богдана Хмельницкого.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 24 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Мария Морсина
Фото предоставлены Анастасией Блохиной