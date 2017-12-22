Девушки-дизайнеры придумали одежду, на которой признались Новосибирску в любви

По словам авторов проекта, их обидело то, что новосибирцам нечего носить с символикой своего города

Дизайнеры создали коллекцию футболок и свитшотов с надписями о любви к Новосибирску — фразы придумали сами горожане.







«Я хотела сделать именно социальный проект, чтобы в нём мог поучаствовать любой житель города. В Instagram я сделала пост, где описала свою идею, что я хочу сделать, и попросила друзей, моих подписчиков, написать фразы, которые, на их взгляд, олицетворяют город», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелица новосибирского бренда одежды Vladislava Shop (футболки продаются в этом магазине) Анастасия Блохина.







Дизайнеры выбрали 23 принта из 200 предложений





Горожане прислали дизайнерам более 200 предложений, из них выбрали 23 самых удачных фраз. Потом авторы идеи начали искать девушек-каллиграфов для создания красивых надписей — и откликнулись в итоге 12 сибирячек.







Надписи сделали 12 девушек-каллиграфов





«Они все получились очень разными, но в одной стилистике», — пояснила Анастасия Блохина. Кроме футболок и свитшотов в ближайшее время дизайнеры сделают открытки и кружки с этими фразами.





Дизайнеры сделают ещё кружки и открытки с этими надписями





«Очень хочется сделать продукцию красивую сувенирную, потому что совсем ничего нет с Новосибирском, обидно даже, у Питера и Москвы есть, а у нас нет!» — добавила сибирячка.







Пока что самый известный бренд одежды и сувениров с сибирской тематикой — новокузнецкий I'm Siberian, который выпускает даже презервативы со своей символикой. Новосибирские же предприниматели ранее запустили магазин с одеждой и аксессуарами с неофициальным символом новосибирского Академгородка — белкой.







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