Спасатели отправились искать пропавших рыбаков на лодке на воздушной подушке

Спасатели прочесали на лодке всю Обь от Заельцовского парка до Северного объезда
Спасатели прочесали на лодке всю Обь от Заельцовского парка до Северного объезда

Сегодня, 20 декабря, новосибирские спасатели начали обследовать Обь ради поиска рыбаков Николая Патрина и Максима Рассказова, пропавших на прошлой неделе.


Спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда вышли на реку на судне на воздушной подушке.


«Отработали от Заельцовского парка до Пашино береговые линии и островные зоны на предмет поиска лодки и следов пропавших лиц. Результатов пока нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев.


Прежде сообщалось, что 58-летний Николай Патрин и 35-летний Максим Рассказов уплыли по Оби на лодке 11 декабря в районе Огурцово около пяти часов утра. Вскоре начались их поиски.


Вадим Яковлев пояснил, что решение выйти сегодня на реку приняли сотрудники полиции. «Они пропали по чистой воде на лодке, а, когда нам об этом сообщили, чистой воды практически не было. В это время происходил ледостав, акватория была не чистая и не замёрзшая. Идти на лодке было уже невозможно, а на другом плавсредстве ещё невозможно — мы бы порезали борта воздушной подушки. Сейчас по воде можно идти на СВП (на судне на воздушной подушке. — Е.Г.)», — объяснил представитель АСС НСО.


Он также добавил, что решение о продолжении поисков также будут принимать полицейские. Возможно, они пересмотрят версию, согласно которой пропавшие уплыли по реке.


Также сегодня продолжились поиски пропавшего сотрудника МЧС Константина Смородинцева. Предполагается, что 28 октября он вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу реки Оби в районе Димитровского моста, и пропал.


В акватории Оби возле Димитровского моста работали две группы водолазов. Его искали и спасатели НПСО и Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.


«Тело не обнаружено. Но человек без вести пропал. Утонул ли он, не факт. Вещей пострадавшего не обнаружено. О качестве работы можно судить по тому, что на месте проведения работ водолазы нашли мобильный телефон, который не принадлежал пострадавшему», — отметил Яковлев.


Водолазы погружаются в Обь возле Димитровского моста
Водолазы погружаются в Обь возле Димитровского моста


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