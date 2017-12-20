Директор новосибирской компании поплатился свободой за отмывание 50 миллионов

Компания должна была реконструировать радио- и навигационные центры в аэропорту Благовещенска и Иркутска
Компания должна была реконструировать радио- и навигационные центры в аэропорту Благовещенска и Иркутска

Директор новосибирской компании похитил у госкорпорации по организации воздушного движения 50 млн рублей и получил три года колонии.


Приговор директору ООО «Аванта», имя которого в транспортной прокуратуре не называют, вынесли сегодня в Железнодорожном районном суде Новосибирска.


«Суд установил, что учредитель и генеральный директор компании "Аванта" заключил с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в России два государственных контракта общей стоимостью более 165 млн рублей. Компания должна была реконструировать навигационное и радиолокационное оборудование в аэропортах Благовещенска и Иркутска», — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.


Директор компании не собирался выполнять эти работы, заключил суд, и по сговору с неизвестными с 2011-го по 2013 годы похитил аванс в 49 млн рублей, выделенный из бюджета.


«Осуждённый перечислил деньги на расчётные счета фирм-однодневок. Деньги обналичили — следствие не установило, кто именно, а потом передали директору "Аванты". Всего легализовано больше 28,5 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.


Мужчину признали виновным в мошенничестве и отмывании доходов в крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ) и приговорили к трём годам в колонии общего режима. Также суд распорядился взыскать с осуждённого 49 млн рублей.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что гендиректор новосибирской компании ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"» Юрий Калатушкин получил три года условно за то, что получил аванс в 7 млн рублей, но не поставил оборудование для космодрома Восточный.

Прочтений: 180
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено