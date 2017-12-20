Директор новосибирской компании поплатился свободой за отмывание 50 миллионов

Компания должна была реконструировать радио- и навигационные центры в аэропорту Благовещенска и Иркутска

Директор новосибирской компании похитил у госкорпорации по организации воздушного движения 50 млн рублей и получил три года колонии.







Приговор директору ООО «Аванта», имя которого в транспортной прокуратуре не называют, вынесли сегодня в Железнодорожном районном суде Новосибирска.







«Суд установил, что учредитель и генеральный директор компании "Аванта" заключил с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в России два государственных контракта общей стоимостью более 165 млн рублей. Компания должна была реконструировать навигационное и радиолокационное оборудование в аэропортах Благовещенска и Иркутска», — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.







Директор компании не собирался выполнять эти работы, заключил суд, и по сговору с неизвестными с 2011-го по 2013 годы похитил аванс в 49 млн рублей, выделенный из бюджета.







«Осуждённый перечислил деньги на расчётные счета фирм-однодневок. Деньги обналичили — следствие не установило, кто именно, а потом передали директору "Аванты". Всего легализовано больше 28,5 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.







Мужчину признали виновным в мошенничестве и отмывании доходов в крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ) и приговорили к трём годам в колонии общего режима. Также суд распорядился взыскать с осуждённого 49 млн рублей.







Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что гендиректор новосибирской компании ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"» Юрий Калатушкин получил три года условно за то, что получил аванс в 7 млн рублей, но не поставил оборудование для космодрома Восточный.