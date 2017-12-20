Завод с коптящей котельной пообещал избавить новосибирцев от чёрного снега до Нового года

18 декабря жители микрорайона «Весенний» вытоптали во дворах слово «сажа»
18 декабря жители микрорайона «Весенний» вытоптали во дворах слово «сажа»

На Новосибирском электровозоремонтном заводе рассказали, когда переведут на газ угольную котельную, которая огорчает жителей микрорайона «Весенний».


«Перевод котельной ООО "НЭРЗ" на газ находится на заключительном этапе», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ исполнительный директор Новосибирского электровозоремонтного завода Максим Цыганец в ответ на официальный запрос.


По словам топ-менеджера, 28 ноября во время пусконаладочных работ вышел из строя один из элементов горелочного устройства газового котла — силовой модуль частотного электропривода дутьевого вентилятора. Из-за этого сроки пусконаладочных работ сдвинулись — подрядчик ООО «Гольфстрим» планирует завершить их к 31 декабря 2017 года.


Такие же сроки перехода котельной на газ накануне называл и Сергей Дашко — руководитель ООО «УК Первого строительного фонда», которое обслуживает дома в микрорайоне «Весенний».


Как пояснил Максим Цыганец, на прошлой неделе на завод привезли новый силовой модуль взамен вышедшего из строя, и пусконаладочные работы продолжились. Сейчас подрядчик занят «стабилизацией основного факела котла».


«После проведения всех работ [водогрейный газовый котёл] Eurotherm-35 будет эксплуатироваться в полном режиме, и основным видом топлива для котельной ООО "НЭРЗ" будет газ, резервными котлами — угольно-мазутные ЭЧМ-30. Соответственно, доля угля и мазута составит 20%, газа — 80% от общей структуры топлива котельной», — рассказал исполнительный директор завода.


Именно устаревшую угольную котельную ООО «НЭРЗ» считают источником сажи, которая оседает на снегу в микрорайоне «Весенний». В начале декабря жители этого микрорайона вышли на пикет с требованием перевести котельную на газ. А на этой неделе на чёрном снегу между домами № 21 и 23 на Заречной кто-то вытоптал слово «сажа».

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