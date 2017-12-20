В аэропорту Толмачёво появилась сервисная стойка для инвалидов

Сервисная стойка находится на первом этаже аэропорта 
Сервисная стойка находится на первом этаже аэропорта 

В новосибирском аэропорту Толмачёво появилась специально оборудованная сервисная стойка для инвалидов-колясочников.


Стойка расположена на первом этаже аэропорта. Здесь постоянно находятся сотрудники предприятия, сообщили в пресс-службе аэропорта.


«При необходимости сопровождение и посадка на борт воздушного судна пассажиров с ограничениями жизнедеятельности может выполняться сотрудниками аэропорта на машине скорой помощи, амбулаторном лифте, отдельным транспортом, в случае наличия показаний — в сопровождении квалифицированного медицинского работника», — говорится в сообщении аэропорта.


Для удобства пассажиров в аэропорту Толмачёво работают автостоянки для автомобилей, места для выгула собак-проводников, на входах сделаны пандусы и установлены аппараты для связи с работниками, а также телефон. Внутри терминалов есть специальные туалетные комнаты и подъёмные платформы-пандусы. 


Телефон дежурного по сопровождению маломобильных пассажиров работает в круглосуточном режиме 8-913-720-43-64.


Планируя путешествие, пассажиры могут заранее оформить заявку на оказание услуги сопровождения, скачав и заполнив форму, находящуюся на сайте аэропорта в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья», добавили в пресс-службе аэропорта. 


Новосибирский аэропорт постоянно занимается улучшением инфраструктуры. Так, в начале ноября во внутреннем терминале Толмачёво появилось два новых табло.

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