На парковке на улице Орджоникидзе вспыхнула машина

Пожарным хватило несколько минут, чтобы остановить пламя
Пожарным хватило несколько минут, чтобы остановить пламя

Днём 20 декабря во дворах на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска загорелся автомобиль УАЗ.


Вызов на Орджоникидзе, 47 — недалеко от перекрёстка улиц Военной и Семьи Шамшиных — пожарные прибыли на место в 14:28, в 14:32 спасатели потушили возгорание.


«О пожаре сообщил очевидец по сотовому телефону. На месте вызова работали две автоцистерны. Хозяева были на месте вызова — они не пострадали. Огнём повреждён моторный отсек автомобиля на площади один квадратный метр», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Причины пожара ещё устанавливаются.


12 декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом происшествии, во время которого загорелся автомобиль: в Первомайском районе сгорел аварийный автомобиль МУП «ЖКХ» — чёрный дым от огня поднялся над пятиэтажками по улице Твардовского.

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