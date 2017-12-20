«Мы пьём меньше!»: глава Хакасии в третий раз заявил о превосходстве над Новосибирском

Виктор Зимин уверен, что жители Хакасии пьют меньше новосибирцев

Глава Хакасии Виктор Зимин в третий раз сравнил республику с Новосибирской областью — преимущества опять оказались на стороне Абакана.







Зимин решил вспомнить Новосибирскую область сегодня, когда выступал в здании правительства на церемонии награждения лучших предпринимателей республики.







«Мы цивилизованная республика, быстро растущая. Нас немного, без малого 600 тысяч, но мы очень успешные. Мы тогда поспорили с Новосибирском, пошутили маленько. Сказали, что они, ну... Потом же начали сравнивать. Конечно, у нас нет академии. У нас ещё чего-то нет, но у нас есть своё, чем мы можем гордиться. Мы пьём меньше! Значит, больше работаем, лучше работаем! Остальное не буду задевать, опять обидятся», — цитирует Виктора Зимина информационное агентство «Хакасия».





После этого губернатор добавил, что Хакасию не нужно сравнивать только со слабыми регионами, и, по данным информагентства, снова заговорил о Новосибирске. «Им за счастье должно было быть, что мы вот тянемся... Они же себя считают столицей Сибири. Так надо соответствовать! Только мы потихоньку забираем статус культурной столицы Южной Сибири. Никто же не будет спорить», — заявил Виктор Зимин.







Первый раз Виктор Зимин нелестно отозвался о Новосибирске весной 2017 года: он назвал столицу Сибири «колхозом» и «деревней». Позже в правительстве Хакасии заявили, что «сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл». Несколько месяцев спустя Зимин снова вернулся к сравнению двух регионов, заявив, население Хакасии живёт богаче.

