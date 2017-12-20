Девочка сломала ногу на надувной горке: владельца аттракциона вызвали в суд

Девочка сломала ногу, когда скатывалась с горки
Девочка сломала ногу, когда скатывалась с горки

В Новосибирске 10-летняя девочка сломала ногу на горке-батуте около ТЦ «Континент» — прокуратура вызвала владельца аттракциона в суд.


Инцидент произошёл в конце августа этого года в Ленинском районе около торгового центра «Континент», рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Школьница скатилась с горки и сломала ногу — врачи выяснили, что у неё перелом бедра. Прокуратура после этого проверила компанию, установившую надувной аттракцион.


«Проверка показала, что юридическое лицо предоставляло населению, в том числе детям, услуги с нарушениями требований безопасности», — сообщили в прокуратуре.


Оператором на горке-батуте работала 18-летняя девушка, которая не знала правил электробезопасности, а также у неё не было опыта для такой работы.


Прокурор выяснил, что аттракционом владела и использовала его для развлекательных услуг одна и та же компания. Руководство фирмы во время проверки не смогло предоставить журнал, в котором было бы прописано, как используется горка-батут, добавили в надзорном ведомстве. 


В пресс-службе прокуратуры корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли сообщить название компании, которая владеет аттракционом, объяснив это возможным нарушением деловой репутации. Разгласить информацию о владельце надувной горки в прокуратуре смогут после рассмотрения дела в суде.


По итогам проверки прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Материалы рассмотрит областной арбитражный суд. Владельцу надувной горки грозит штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, также судья может принять решение о конфискации аттракциона. 


Этим летом прокуратура также проводила проверку в батутном центре Eversi, где трое детей во время прыжков повредили позвоночники. Тогда прокуроры нашли нарушения в договоре спортивного центра — руководство Eversi, в свою очередь, отвергло обвинения.

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