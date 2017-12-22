Новый год – 2018: программа праздника на площади Ленина и в районах города

Трамвай № 13 изо льда в центре города, ледяной бар с горячими напитками на улице Ленина, 11-метровая «Боярская горка», велозаезд и парад Дедов Морозов, дискотеки и конкурсы на районных ёлках — НГС.НОВОСТИ рассказывают новосибирцам о программе новогодних праздников.







Тожественное открытие ледового городка — 25 декабря в 18:00





Площадь Ленина







На главной площади города новосибирцев ждут новогодняя ёлка, ледовый лабиринт, горки, несколько сделанных изо льда мостиков, фонарей, лавочек и ставший одним из символов Новосибирска трамвай № 13 . На улице Ленина заработает ледовый бар с горячими напитками и печеньем, а также десять павильонов с сувенирами.





Торжественное открытие ледового городка — 25 декабря в 18:00.







В новогоднюю ночь в городке на площади Ленина новосибирцев поздравят руководители области и города, развлекать всех будут Дед Мороз со Снегурочкой, также будет салют.







Начало праздника — 31 декабря в 23:00.







4 января на площадке перед краеведческим музеем откроется Сибирский фестиваль снежной скульптуры.







Подведение итогов фестиваля — 8 января в 14:00.







На Рождество в новогоднем городке пройдёт праздничная программа, будет работать выставка-ярмарка «ДоброДар» и подведут итоги конкурса «Рождественский вертеп» (воспроизведение сцены Рождества Христова).







Начало праздника — 7 января в 12:00.







Площадь катка — 4000 кв. м





Центральный парк





В этом году каток с площади Ленина переместился в Центральный парк и открылся 15 декабря.





Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Там есть прокат коньков, тёплая раздевалка, будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. 6 января в 14:00 пройдёт показательная тренировка и мастер-класс по кёрлингу.







Праздничная программа «С новым годом, земляки!» — 31 декабря в 22:00.

«Рождественские колядки» — 7 января в 18:00.







Новогодние гуляния сосредоточатся в зоопарке на площадке у фонтана





Новосибирский зоопарк







На центральной площадке у фонтана вместе с посетителями водить хороводы и петь песни будут Дед Мороз, Снежный барс и Белый медведь. Взрослые и дети смогут посоревноваться в перетягивании каната, закидать друг друга снежками, на скорость съехать с горки. А в павильоне «Тропический мир» пройдут мастер-классы, игры и викторины.







«Новогодние приключения в зоопарке» — 23 декабря с 14:00 до 16:00.







Горки и фигуры будут посвящены русским сказкам





Михайловская набережная







В этом году ледовый городок оформляют в стиле русских сказок. Центральные горки будут сделаны в стиле сказочного дворца, будет винтовая горка «Золотой петушок» и 11-метровая в высоту и со скатом в 70 метров «Боярская горка». Также на территории городка изо льда сделают Золотую рыбку, Данилу-мастера и Белочку с золотыми орешками.







Открытие городка — 30 декабря в 17:00.







Велозаезд организовают активисты общественной организации «Привет, велосипед!»





Велозаезд Дедов Морозов







Традиционный заезд Дедов Морозов на велосипедах в этом году стартует от ГПНТБ. Участники проедут по Октябрьской магистрали и Красному проспекту до площади Калинина.







Начало заезда — 23 декабря в 13:00.







Дзержинский район







Парад Дедов Морозов (но можно нарядиться и другим сказочным персонажем) стартует от администрации Дзержинского района 22 декабря в 16:00 и пройдёт по проспекту Дзержинского. Завершится шествие в парке «Берёзовая роща» открытием главной ёлки района.





Калининский район







Открытие новогодней ёлки и праздничная программа «Новогодние огни приглашают в сказку» в парке «Сосновый бор» будут 24 декабря в 14:00. Районная новогодняя ёлка в сквере по улице 25 лет Октября откроется 27 декабря в 12:00.







Кроме снежных городков возле районных ёлок, фигуры и горки сделают во многих дворах





Кировский район







Открытие новогодних ёлок в этом году одновременно состоится 26 декабря в 16:00 в парке «Бугринская роща» и около Затулинского городка аттракционов на Зорге, 47.







На этих же площадках 6 января в 13:00 пройдёт квест «Волшебный мешок Деда Мороза», а 8 января в 16:00 на Саввы Кожевникова, 39 будет хоккей с мётлами.







Ленинский район







Районный новогодний ёлочный городок работает в парке им. Кирова, каждый день с 1 по 8 января с 18:00 там будут новогодние молодёжные дискотеки «А мы такие зажигаем».







На хоккейной коробке на Костычева, 6 30 декабря в 10:00 будет новогодний турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд района, а 7 января в 12:00 — такой же рождественский турнир.







Октябрьский район







Открытие районной ёлки пройдёт в центре «Юниор» 25 декабря в 15:00.







Музыка и весёлые конкурсы устроят возле ёлок в каждом районе





Первомайский район







Открытие районной ёлки в парке «Первомайский» 27 декабря в 17:00.







Советский район







Открытие ёлки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй, Новый год» в парке «У моря Обского» 24 декабря в 13:00.