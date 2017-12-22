Новый год – 2018: программа праздника на площади Ленина и в районах города
Трамвай
Площадь Ленина
На главной площади города новосибирцев ждут новогодняя ёлка, ледовый лабиринт, горки, несколько сделанных изо льда мостиков, фонарей, лавочек и ставший одним из символов Новосибирска трамвай
Торжественное открытие ледового городка — 25 декабря в 18:00.
В новогоднюю ночь в городке на площади Ленина новосибирцев поздравят руководители области и города, развлекать всех будут Дед Мороз со Снегурочкой, также будет салют.
Начало праздника — 31 декабря в 23:00.
4 января на площадке перед краеведческим музеем откроется Сибирский фестиваль снежной скульптуры.
Подведение итогов фестиваля — 8 января в 14:00.
На Рождество в новогоднем городке пройдёт праздничная программа, будет работать выставка-ярмарка «ДоброДар» и подведут итоги конкурса «Рождественский вертеп» (воспроизведение сцены Рождества Христова).
Начало праздника — 7 января в 12:00.
Центральный парк
В этом году каток с площади Ленина переместился в Центральный парк и открылся 15 декабря.
Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Там есть прокат коньков, тёплая раздевалка, будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. 6 января в 14:00 пройдёт показательная тренировка и мастер-класс по кёрлингу.
Праздничная программа «С новым годом, земляки!» — 31 декабря в 22:00.
«Рождественские колядки» — 7 января в 18:00.
Новосибирский зоопарк
На центральной площадке у фонтана вместе с посетителями водить хороводы и петь песни будут Дед Мороз, Снежный барс и Белый медведь. Взрослые и дети смогут посоревноваться в перетягивании каната, закидать друг друга снежками, на скорость съехать с горки. А в павильоне «Тропический мир» пройдут мастер-классы, игры и викторины.
«Новогодние приключения в зоопарке» — 23 декабря с 14:00 до 16:00.
Михайловская набережная
В этом году ледовый городок оформляют в стиле русских сказок. Центральные горки будут сделаны в стиле сказочного дворца, будет винтовая горка «Золотой петушок» и 11-метровая в высоту и со скатом в 70 метров «Боярская горка». Также на территории городка изо льда сделают Золотую рыбку, Данилу-мастера и Белочку с золотыми орешками.
Открытие городка — 30 декабря в 17:00.
Велозаезд Дедов Морозов
Традиционный заезд Дедов Морозов на велосипедах в этом году стартует от ГПНТБ. Участники проедут по Октябрьской магистрали и Красному проспекту до площади Калинина.
Начало заезда — 23 декабря в 13:00.
Дзержинский район
Парад Дедов Морозов (но можно нарядиться и другим сказочным персонажем) стартует от администрации Дзержинского района 22 декабря в 16:00 и пройдёт по проспекту Дзержинского. Завершится шествие в парке «Берёзовая роща» открытием главной ёлки района.
Калининский район
Открытие новогодней ёлки и праздничная программа «Новогодние огни приглашают в сказку» в парке «Сосновый бор» будут 24 декабря в 14:00. Районная новогодняя ёлка в сквере по улице 25 лет Октября откроется 27 декабря в 12:00.
Кировский район
Открытие новогодних ёлок в этом году одновременно состоится 26 декабря в 16:00 в парке «Бугринская роща» и около Затулинского городка аттракционов на Зорге, 47.
На этих же площадках 6 января в 13:00 пройдёт квест «Волшебный мешок Деда Мороза», а 8 января в 16:00 на Саввы Кожевникова, 39 будет хоккей с мётлами.
Ленинский район
Районный новогодний ёлочный городок работает в парке им. Кирова, каждый день с 1 по 8 января с 18:00 там будут новогодние молодёжные дискотеки «А мы такие зажигаем».
На хоккейной коробке на Костычева, 6 30 декабря в 10:00 будет новогодний турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд района, а 7 января в 12:00 — такой же рождественский турнир.
Октябрьский район
Открытие районной ёлки пройдёт в центре «Юниор» 25 декабря в 15:00.
Первомайский район
Открытие районной ёлки в парке «Первомайский» 27 декабря в 17:00.
Советский район
Открытие ёлки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй, Новый год» в парке «У моря Обского» 24 декабря в 13:00.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), Александры Зенковой (2), Анны Золотовой (3), Ксении Евдокимовой (4), Стаса Соколова (5), Ирины Малыгиной (6, 7)