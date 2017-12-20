Наличка не пригодилась: новосибирцы стали чаще расплачиваться банковскими картами

На каждого жителя Новосибирской области в этом году выпустили в среднем по две банковских карты
На каждого жителя Новосибирской области в этом году выпустили в среднем по две банковских карты

За девять месяцев этого года жители Новосибирской области оплатили товары и услуги банковскими картами на сумму 203 млрд рублей — это на треть больше, чем в тот же период прошлого года.


«Всё чаще жители Новосибирской области используют банковские карты для оплаты покупок, а не для снятия наличных. По данным за девять месяцев 2017 года жители региона рассчитались картами 243 млн раз и сняли наличные 52 млн раз», — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.


Рост доли безналичных операций связывают с развитием сети платёжных терминалов, а также законодательством — с 1 октября установить терминалы безналичной оплаты обязаны все предприятия, работающие в сфере торговли, с выручкой более 40 млн рублей в год. До этого такая обязанность была у предприятий с выручкой более 120 млн рублей.


На 1 октября в Новосибирской области выпустили 5,8 млн платёжных карт — больше, чем по две карты на человека. В Сибири хотя бы одна карта есть у 85% взрослого населения — больше в стране только у жителей Центрального федерального округа. Более чем тремя банковскими картами, в том числе кредитными, владеет каждый четвёртый взрослый сибиряк.


Недавно в трамваях Новосибирска начали тестировать безналичную и бескондукторную систему оплаты проезда — на входах в вагон трамвая № 8 поставили турникеты. Вместе с тем недавно Банк России выпустил в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей — последняя вызывает у продавцов Новосибирска недоверие

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