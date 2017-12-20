Эксперты назвали самый желанный вид транспорта для новосибирцев

Четверть новосибирцев ездят на трамвае, но больше половины мечтают о метро

Фонд «Сибирская политика» провёл исследование мнения новосибирцев об общественном транспорте — самыми некомфортными оказались автобусы и троллейбусы, при этом строительство развязок и перехватывающих парковок, по мнению горожан, не так важно, как строительство станций метро.







Результаты исследования опубликованы сегодня на сайте фонда. Опрос проходил с 1 по 15 декабря, в нём приняли участие 1080 новосибирцев (47% мужчин и 53% женщин) разного возраста и из разных районов города. При этом респондентов опрашивали в стороне от остановок общественного транспорта и автомобильных парковок, чтобы получить как можно более объективные данные по поводу того, пользуются ли люди общественным транспортом.







60% опрошенных ездят на общественном транспорте постоянно, 26% — иногда. Вообще не пользуются общественным транспортом — 14%. При этом большинство из тех, кто вообще не пользуется общественным транспортом (54%), ответили, что ездят на автомобиле принципиально. 38% избегают общественный транспорт из-за того, что он не соответствует их представлениям о комфорте. Ещё 29% не устраивает маршрутная сеть. Лишь 6% считают общественный транспорт небезопасным, и 5% пожаловались на отсутствие перехватывающих парковок.







Большинство тех, кто пользуется общественным транспортом (73%), предпочитают троллейбус и автобус, 70% ездят на метро. Третий по популярности вид общественного транспорта — маршрутки (55%). Трамвай набрал 27%, а самой непопулярной оказалась электричка (13%).







На вопрос, какой общественный транспорт вас устраивает больше всего, 58% опрошенных назвали метро, на последнем месте оказался трамвай — всего 4%.







Также интервьюеры спросили мнение прохожих по поводу транспортной стратегии Новосибирска. Большинство (69%) отдали предпочтение строительству новых станций метро, 19% считают необходимым сделать выделенные полосы для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Лишь 8% считают, что нужно строить новые дороги и развязки, 7% предложили развивать трамвайные линии и 6% — организовать перехватывающие парковки.







Исследование касалось и стоимости проезда, а также комфорта в транспорте. Цена на проезд, по мнению респондентов, особенно завышена в маршрутках (так ответили 74%). 24% считают дорогим проезд в трамвае, 16% не устраивает тариф в автобусах и троллейбусах. Лишь 9% считают высоким тариф в метро и 11% — в электричках. Недавно мэрия фактически повысила тариф для пассажиров, пользующихся Единой транспортной картой в муниципальном транспорте, убрав скидку в 1 рубль.