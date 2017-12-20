Власти решили поднять плату за питание в детсадах


Детям в новосибирских детсадах не хватает мяса, молока и фруктов
Детям в новосибирских детсадах не хватает мяса, молока и фруктов

В Новосибирске собираются поднять плату за питание в детских садах города — сейчас она составляет 80 рублей на ребёнка в день, но уже в начале года её могут повысить.


Представитель Роспотребнадзора на сегодняшнем заседании комиссии горсовета по социальной политике и образованию заявил, что в большинстве дошкольных учреждений города в последние три года наблюдается дефицит некоторых групп товаров — мяса, молока, сыра, овощей, фруктов, соков, зелени.


«Два года назад мы доводили до сведения комиссии неблагоприятную ситуацию в детских садах по организации питания. В 8 из 10 детсадах отмечался дефицит по отдельным группам продуктов. <…> Сегодня ситуация ухудшается. Проведённые Роспотребнадзором проверки говорят о том, что сегодня дети недополучают необходимые вещества для полноценного развития», — пояснила Людмила Щукина, заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора. 


Она добавила, что выданные предписания руководители детсадов не выполняют в срок и объясняют это недостаточным финансированием и возросшими ценами на продукты.


Окончательное решение о том, поднимать плату за питание или нет, а также её новый размер, комиссия должна определить в январе 2018 года. Но, по словам председателя комиссии Николая Тямина, если необходимость в переиндексации обоснуют, то плату за питание в детсадах поднимут в первом квартале нового года.


Готовы ли вы платить за питание в детских садах больше? 

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  • Да, но в пределах 100 рублей
  • Да, готов платить хоть 200, лишь бы детей хорошо кормили
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