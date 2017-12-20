Новосибирцы выбрали любимое кино из 400 новых фильмов

«Ла-ла-ленд» оказался иностранным фильмом с самым высоким рейтингом в Новосибирске

Аналитики сервиса «КиноПоиск» выяснили, каким фильмам, вышедшим в 2017 году, новосибирцы поставили самые высокие оценки.





«В 2017 году в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. Аналитики "КиноПоиска" изучили оценки, которые ставили этим картинам пользователи сервиса, и выяснили, какие фильмы больше всего понравились жителям Новосибирска. А заодно составили рейтинг знаменитостей, которыми в этом году чаще интересовались», — рассказала региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.







В рейтинге учитывались картины, которые вышли в российском прокате с 1 января по 7 декабря 2017 года.





Российским фильмом с самым высоким рейтингом оказалась «Аритмия». Этот фильм 4 октября режиссёр Борис Хлебников представлял в Новосибирске. Драма о кризисе в семейной жизни врачей получила множество престижных наград.







На втором месте в списке российских фильмов оказалось «Время первых», затем — «Салют-7», «Нелюбовь» и «Последний богатырь».





Любимым иностранным фильмом у новосибирцев стал «Ла-ла-ленд». Прошлой зимой саундтрек из этого фильма оказался в списке музыкальных предпочтений у горожан. На втором месте в кинорейтинге года оказалась картина «Он и она», затем — «Тор: Рагнарёк», «Собачья жизнь» и «Лев».





Самым популярным мультиком стала «Тайна Коко», затем идут «Зверопой», «Красная черепаха», «Тачки 3», «Лего Фильм: Бэтмен».





В топе звёзд иностранного кино лидирует Том Харди, затем идёт Райан Гослинг, Леонардо Ди Каприо, Джеймс Макэвой, Киану Ривз. А в российском топе оказались Александр Петров, Александра Бортич, Павел Прилучный, Светлана Ходченкова, Любовь Аксёнова.