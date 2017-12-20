На окраине Новосибирска подобрали сову с простреленным крылом

Сова попала под прицел на окраине Новосибирска, в Пашино
Сова попала под прицел на окраине Новосибирска, в Пашино

Новосибирец подобрал в микрорайоне Пашино бородатую неясыть с дробью в крыле — сове понадобилась операция.


«Вечером в понедельник я забрала эту сову в Пашино, у неё в крыле была дробь, возможно, от воздушки, но точно не от огнестрела. У птицы висело крыло, черепно-мозговой травмы не было. Сова довольно упитанная. Рентгеновский снимок позже показал, что у птицы сломана лучевая кость», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Алиса Богомолова.


Со слов нашедшего птицу мужчины, в Пашино нередко стреляют в птиц и животных. При этом волонтёры подчеркивают, что попавшая на этот раз под выстрел бородатая неясыть не несёт никакой угрозы для домашнего скота и стрелять в неё нельзя. Вид внесён в Красную книгу НСО.


Ветеринарный врач намерен прооперировать птицу сегодня. Он даёт благоприятный прогноз — рана свежая, дробь находится в коже.


«В крыло сове вставят спицу. Будем надеяться, что птица выживет. Скорее всего, она снова будет летать, но не уверены, что сможет вернуться в живую природу», — отметила собеседница. 


Ветеринарам предстоит вытащить дробь из крыла птицы
Ветеринарам предстоит вытащить дробь из крыла птицы


Новосибирцы и жители соседних городов постоянно приносят в ЦРХП птиц, попавших в беду. Этой осенью к волонтёрам попало больше десятка раненых коршунов, которые не смогли улететь на зимовку и остались зимовать в Сибири.


Среди них оказалась и птица, которая улететь в следующем году не может, — это молодой одноногий коршун, птица получила травму и стала совсем ручной.



Сейчас в центре реабилитации для этого коршуна ищут дом: «Птица очень мила и контактна, может стать отличным компаньоном», — отметила Алиса Богомолова.


Отдельно волонтёры попросили новосибирцев, которым попадаются раненые птицы и животные, не приносить их в зоопарк: «В зоопарке такие птицы и животные никогда не нужны, их там почти никогда не забирают», — подчеркнула Алиса.

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