На окраине Новосибирска подобрали сову с простреленным крылом
Новосибирец подобрал в микрорайоне Пашино бородатую неясыть с дробью в крыле — сове понадобилась операция.
«Вечером в понедельник я забрала эту сову в Пашино, у неё в крыле была дробь, возможно, от воздушки, но точно не от огнестрела. У птицы висело крыло, черепно-мозговой травмы не было. Сова довольно упитанная. Рентгеновский снимок позже показал, что у птицы сломана лучевая кость», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Алиса Богомолова.
Со слов нашедшего птицу мужчины, в Пашино нередко стреляют в птиц и животных. При этом волонтёры подчеркивают, что попавшая на этот раз под выстрел бородатая неясыть не несёт никакой угрозы для домашнего скота и стрелять в неё нельзя. Вид внесён в Красную книгу НСО.
Ветеринарный врач намерен прооперировать птицу сегодня. Он даёт благоприятный прогноз — рана свежая, дробь находится в коже.
«В крыло сове вставят спицу. Будем надеяться, что птица выживет. Скорее всего, она снова будет летать, но не уверены, что сможет вернуться в живую природу», — отметила собеседница.
Новосибирцы и жители соседних городов постоянно приносят в ЦРХП птиц, попавших в беду. Этой осенью к волонтёрам попало больше десятка раненых коршунов, которые не смогли улететь на зимовку и остались зимовать в Сибири.
Среди них оказалась и птица, которая улететь в следующем году не может, — это молодой одноногий коршун, птица получила травму и стала совсем ручной.
Сейчас в центре реабилитации для этого коршуна ищут дом: «Птица очень мила и контактна, может стать отличным компаньоном», — отметила Алиса Богомолова.
Отдельно волонтёры попросили новосибирцев, которым попадаются раненые птицы и животные, не приносить их в зоопарк: «В зоопарке такие птицы и животные никогда не нужны, их там почти никогда не забирают», — подчеркнула Алиса.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото предоставлены Центром реабилитации хищных птиц
Видео vk.com/birds54