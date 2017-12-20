Сбой касс парализовал работу новосибирских магазинов

Около 11:20 не работал магазин «Ярче!» на улице Урицкого, 32
Около 11:20 не работал магазин «Ярче!» на улице Урицкого, 32

В некоторых новосибирских магазинах с утра 20 декабря произошёл сбой в работе кассового оборудования.


Читатель НГС сообщил о том, что магазин «Ярче!» не работает по адресу Ватутина, 31. В 11:20 корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили, что ещё один магазин «Ярче!» по адресу Урицкого, 32 закрылся «по техническим причинам». Получить оперативный комментарий в сети «Ярче!» пока не удалось.


Пользователи соцсетей пишут, что сбой произошёл в работе кассового аппарата «Штрих-М-01Ф», который широко используется в торговых сетях по всей стране. «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несётся мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — написал в Facebook житель Владивостока Дмитрий Алексеев.


Сбой касс этой марки подтвердили НГС.НОВОСТИ в новосибирской компании «Первый БИТ», занимающейся автоматизацией бизнеса. Представитель производителя этих касс, компании «Штрих-М», также подтвердил сбой: «Ситуация решается. Эта проблема есть по всей России. Что случилось, мы не знаем. Это сбой в системе, ситуация уже устраняется, уже выслали новую прошивочку. Это вопрос получаса», — сообщили в «Штрих-М».


В компании отказались уточнять, сколько магазинов в Новосибирске пользуются этими кассами и какие сети с ними сотрудничают, однако отметили, что это «ведущий производитель касс в стране».


Обновлено: В сети «Ярче!» подтвердили, что сбой произошёл из-за кассового оборудования, и сообщили, что магазины скоро возобновят работу. 


НГС.БИЗНЕС писал о переводе предпринимателей на новое оборудование для касс минувшей весной — бизнесменов фактически заставили менять кассовые аппараты стоимостью 120–150 тысяч.

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