Совсем как в Москве: в трамвае на левом берегу кондукторов заменили «вертушками»

Трамвай № 8 избавился от кондуктора — новая система оплаты проезда работает в тестовом режиме

В новосибирском трамвае № 8 появились турникеты: чтобы попасть в вагон, пассажирам нужно сначала заплатить за проезд.





«В трамвае № 8 установили "вертушку" на входе. Вход только через переднюю дверь. За наличные — расчёт у водителя. Если по карточке, то нужно прислонить её к терминалу, только тогда "вертушка" пропустит в салон», — написала в редакцию читательница НГС Татьяна Полухина, которая сегодня утром ехала на этом трамвае от остановки «Посёлок "Южный"» в сторону ТЭЦ-2.





По наблюдениям пассажирки, средняя и задняя двери трамвая также оборудованы турникетами и работают только на выход.





«Если человек рассчитался, но не прошёл через вертушку, а встал около кабины водителя, то он может выйти через переднюю дверь», — пояснила Татьяна Полухина.





«На каждой остановке трамвай стоит по 3–4 минуты. Народ ждёт на улице, пока входящие оплатят проезд, а на улице мороз –25 градусов. В передней двери три высоких ступеньки, пожилым людям и мамочкам с колясками очень неудобно. А ведь люди едут и на Ленинский рынок за продуктами.





И как пенсионерам с тележками в переднюю дверь? Тогда как в остальных дверях одна низкая ступенька», — описала неудобства, связанные с появлением турникетов, пассажирка трамвая № 8 .







В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что в трамвае № 8 начали тестировать «бескондукторную систему оплаты проезда». Сейчас такой трамвай в городе только один. Днём 20 декабря фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ не смог найти на маршруте ни одного трамвая № 8 . Данных о нём также не было на интерактивной карте на сайте ЦУГАЭТ.





Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до конца 2018 года. В мэрии поясняли, что это решение связано «с ухудшением финансового положения» перевозчиков.