Совсем как в Москве: в трамвае на левом берегу кондукторов заменили «вертушками»
В новосибирском трамвае
«В трамвае
По наблюдениям пассажирки, средняя и задняя двери трамвая также оборудованы турникетами и работают только на выход.
«Если человек рассчитался, но не прошёл через вертушку, а встал около кабины водителя, то он может выйти через переднюю дверь», — пояснила Татьяна Полухина.
«На каждой остановке трамвай стоит по 3–4 минуты. Народ ждёт на улице, пока входящие оплатят проезд, а на улице мороз –25 градусов. В передней двери три высоких ступеньки, пожилым людям и мамочкам с колясками очень неудобно. А ведь люди едут и на Ленинский рынок за продуктами.
И как пенсионерам с тележками в переднюю дверь? Тогда как в остальных дверях одна низкая ступенька», — описала неудобства, связанные с появлением турникетов, пассажирка трамвая
В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что в трамвае
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до конца 2018 года. В мэрии поясняли, что это решение связано «с ухудшением финансового положения» перевозчиков.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова