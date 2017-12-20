Совсем как в Москве: в трамвае на левом берегу кондукторов заменили «вертушками»

Трамвай № 8 избавился от кондуктора — новая система оплаты проезда работает в тестовом режиме 
Трамвай № 8 избавился от кондуктора — новая система оплаты проезда работает в тестовом режиме 

В новосибирском трамвае № 8 появились турникеты: чтобы попасть в вагон, пассажирам нужно сначала заплатить за проезд.


«В трамвае № 8 установили "вертушку" на входе. Вход только через переднюю дверь. За наличные — расчёт у водителя. Если по карточке, то нужно прислонить её к терминалу, только тогда "вертушка" пропустит в салон», — написала в редакцию читательница НГС Татьяна Полухина, которая сегодня утром ехала на этом трамвае от остановки «Посёлок "Южный"» в сторону ТЭЦ-2. 


По наблюдениям пассажирки, средняя и задняя двери трамвая также оборудованы турникетами и работают только на выход. 


«Если человек рассчитался, но не прошёл через вертушку, а встал около кабины водителя, то он может выйти через переднюю дверь», — пояснила Татьяна Полухина.


«На каждой остановке трамвай стоит по 3–4 минуты. Народ ждёт на улице, пока входящие оплатят проезд, а на улице мороз –25 градусов. В передней двери три высоких ступеньки, пожилым людям и мамочкам с колясками очень неудобно. А ведь люди едут и на Ленинский рынок за продуктами. 


И как пенсионерам с тележками в переднюю дверь? Тогда как в остальных дверях одна низкая ступенька», — описала неудобства, связанные с появлением турникетов, пассажирка трамвая № 8.


В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что в трамвае № 8 начали тестировать «бескондукторную систему оплаты проезда». Сейчас такой трамвай в городе только один. Днём 20 декабря фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ не смог найти на маршруте ни одного трамвая № 8. Данных о нём также не было на интерактивной карте на сайте ЦУГАЭТ.


Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до конца 2018 года. В мэрии поясняли, что это решение связано «с ухудшением финансового положения» перевозчиков.

Прочтений: 11889
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (100)100
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено