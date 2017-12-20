«Форд» вылетел на островок безопасности и снёс знак на «Золотой Ниве»
Утром 20 декабря в Новосибирске на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова «Форд» попытался уйти от столкновения и снёс знак пешеходного перехода.
ДТП случилось в 8:50 рядом с метро «Золотая Нива», перед этим Suzuki Aerio ехал по Кошурникова со стороны Никитина, навстречу ехали Mercedes-Benz и Ford. «Мерседес» — в правом ряду, «Форд» — во втором ряду.
«Водитель "Форда" пояснила, что они вместе с "Мерседесом" стояли на светофоре, у "Мерседеса" моргал правый указатель поворота. Загорелся зелёный сигнал, автомобили начали движение. Водитель "Мерседеса" передумал поворачивать направо и начал двигаться налево в сторону улицы Есенина.
Водитель "Форда", избегая столкновения, залетела на островок безопасности, сбила там знак, который ударил "Сузуки".
Далее "Форд" развернуло и задней частью бросило в "Сузуки"», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Касания «Форда» с «Мерседесом» не было, отметили аваркомы. После происшествия «Мерседес» остался на месте. Участники спорили о вине.
В начале декабря на перекрёстке Красного проспекта и Северной Volkswagen Touareg столкнулся с Opel Corsa, после чего врезался в дорожный знак и выехал на тротуар, где сбил женщину.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1), vk.com/avtospas54rus (2, 3)