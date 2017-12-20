«Форд» вылетел на островок безопасности и снёс знак на «Золотой Ниве»

«Форд» вылетел на островок безопасности

Утром 20 декабря в Новосибирске на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова «Форд» попытался уйти от столкновения и снёс знак пешеходного перехода.







ДТП случилось в 8:50 рядом с метро «Золотая Нива», перед этим Suzuki Aerio ехал по Кошурникова со стороны Никитина, навстречу ехали Mercedes-Benz и Ford. «Мерседес» — в правом ряду, «Форд» — во втором ряду.







«Водитель "Форда" пояснила, что они вместе с "Мерседесом" стояли на светофоре, у "Мерседеса" моргал правый указатель поворота. Загорелся зелёный сигнал, автомобили начали движение. Водитель "Мерседеса" передумал поворачивать направо и начал двигаться налево в сторону улицы Есенина.





Водитель "Форда", избегая столкновения, залетела на островок безопасности, сбила там знак, который ударил "Сузуки".





Далее "Форд" развернуло и задней частью бросило в "Сузуки"», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Касания «Форда» с «Мерседесом» не было, отметили аваркомы. После происшествия «Мерседес» остался на месте. Участники спорили о вине.







В аварии столкнулись два автомобиля





Suzuki Aerio ехал навстречу «Форду»





В начале декабря на перекрёстке Красного проспекта и Северной Volkswagen Touareg столкнулся с Opel Corsa, после чего врезался в дорожный знак и выехал на тротуар, где сбил женщину.