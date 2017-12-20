Из горящей девятиэтажки на площади Маркса эвакуировали жильцов
Утром 20 декабря в девятиэтажке на площади Маркса в Новосибирске случился пожар: из горящего дома эвакуировали жильцов.
«Сообщение о пожаре поступило сегодня в 8:42, Ленинский район, улица Титова, дом 1. На момент прибытия пожарной охраны горело открытым огнём на балконе 5-го этажа. Когда стали проводить разведку, то уточнили, что горение наблюдается ещё и в квартире», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что всего пожар охватил 20 кв. м в квартире и на балконе.
«Проводилась эвакуация людей. Сколько человек было эвакуировано, пока неизвестно», — сообщили в МЧС, добавив, что пострадавших нет.
В пресс-службе пояснили, что открытый огонь пожарные потушили в 9:08. Сейчас они продолжают работать на месте. Точная причина пожара пока неизвестна.
На этой неделе череда городских пожаров началась с крупного происшествия на улице Добролюбова: огонь уничтожил три дома. «Пожарные приехали почти сразу, но гидранты были замёрзшие, и пока всё это дело наладили, пожар усилился. Не успевали тушить», — рассказывала очевидица.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Кирсантовой