В Новосибирске подскочило число лже-риэлторов: полиция просит быть внимательнее

Клиенты оставляли лже-агентствам половину месячной оплаты аренды, но не получали квартир

Жители Новосибирской области стали чаще обращаться в полицию с заявлениями о том, что они пострадали от незаконных агентств недвижимости.







По факту оказывалось, что к агентствам недвижимости эти организации отношения не имеют, а являются информационными агентствами.







«На популярных интернет-сайтах граждане находят объявления о сдаче в аренду жилья по приемлемым ценам с хорошим ремонтом. Позвонив по телефонам, указанным в объявлениях, они попадают на так называемые "информационные агентства", которые приглашают к себе в офис для составления "договора аренды", в действительности являющегося договором на оказание информационных услуг», — описывают ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В пресс-службе отметили, что клиенты не читали договоры внимательно, они их подписывали, оставляли первоначальный взнос. Сумма, которую оставляли клиенты, составляла половину месячной платы за аренду. Предполагалось, что оставшиеся деньги квартиросъёмщик передаст хозяину квартиры лично.





«После подписания договора и оплаты денег граждане получают номер телефона хозяина квартиры, который в разговоре с ними подтверждает, что является собственником и ждет их по указанному адресу.





Как только граждане собираются приехать в арендуемую квартиру, у собственника якобы возникают срочные дела в течение дня, на следующий день его телефон, как правило, отключен.





Не дозвонившись до хозяина квартиры, граждане обращаются в "агентство", где заключали договор, и пишут заявление на возврат оплаченных ими в счет аренды квартиры денежных средств. "Агентство" принимает заявление и обещает вернуть денежные средства в полном объеме в срок от 2 до 14 дней», — рассказывают про схему в полиции.







Но деньги назад клиент уже не получает — компания переезжает в другой офис.





«Обычно "агентства" представляют собой общества с ограниченной ответственностью, которые уже исключены из ЕГРЮЛ и были зарегистрированы не на территории Новосибирской области. Такие "агентства" имеют разные реквизиты, взятые у нескольких организаций», — объяснили в полиции.







Сейчас органы внутренних дел расследуют деятельность лже-агенств. «Если вы стали жертвой аналогичных мошеннических действий, просим незамедлительно обращаться в полицию», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.





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