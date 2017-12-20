Водитель пойдёт под суд за смерть двух семиклассниц в пьяном ДТП

Водитель «Мазды Капеллы» ожидает суда в СИЗО  
Водитель «Мазды Капеллы» ожидает суда в СИЗО  

В Искитиме перед судом предстанет 57-летний мужчина, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом — в его машине погиб 44-летний мужчина и две девочки тринадцати и четырнадцати лет. 


Трагедия произошла 23 июля в 19:30 на автодороге в Краснозёрском районе


«В пути следования 57-летний водитель, двигаясь со скоростью около 90 км/ч, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли дети и 44-летний мужчина», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. 


По версии следствия, водитель сел за руль «Мазды Капеллы» пьяным. Об этом же ранее рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидцы трагедии. По словам местных жителей, мужчины познакомились с несовершеннолетними девочками на пляже, который находится недалеко от реки Карасук. Незнакомцы купили девочкам шоколадку и чипсы и попросили показать им дорогу до Колыбельского солёного озера, которое находится в 24–30 км от пляжа. Следствие установило, что подвыпившие мужчины со школьницами успели доехать до озера, развернуться и поехать назад.  


23 июля иномарка слетела в кювет и перевернулась
23 июля иномарка слетела в кювет и перевернулась


«Они с озера как раз возвращались, — пояснял сотрудник пресс-службы ГИБДД по НСО Константин Шкабарня. — Как раз на середине были, между озером и дорогой, когда машина перевернулась». 


В машине погибли две семиклассницы, а также 44-летний знакомый выжившего водителя. Теперь 57-летний водитель машины предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 


В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. 


Недавно на автодороге Кольцово — Барышево  произошло массовое ДТП: машина на встречке убила молодого водителя

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