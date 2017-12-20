Новосибирская школьница выпустила новогодние календари с милыми фотографиями собак из приюта
Десятиклассница новосибирской гимназии
«Я решила сделать календарь не просто с фотографиями, а с собаками, ведь я также волонтёр приюта. Мы добавили туда краткую информацию о животных. В первой партии было около 60, во второй 110 штук. Календари очень быстро раскупили», — рассказала НГС.НОВОСТИ Александра Волкова.
Один календарь стоил 250 рублей — 170 рублей ушло на изготовление и печать каждого, остальные деньги девочка решила потратить на нужды приюта. Выручка Александры составит около
«Я планирую купить на эти деньги противоклещевые ошейники для животных. Весной они очень нужны. С каждым годом собак всё больше и больше. Они достаточно дорогие, до тысячи рублей. Думаю, это будет хорошая помощь приюту», — добавила школьница.
В календарь вошли фотографии двенадцати молодых и перспективных собак, которые нуждаются в хозяевах и доме.
Корреспонденты НГС.НОВОСТИ готовили репортаж о том, как собаки с тяжёлой судьбой доживают свои последние дни.
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Дарья Януш
Фото предоставлены Александрой Волковой