Новосибирская школьница выпустила новогодние календари с милыми фотографиями собак из приюта

Выручка от продажи календарей пойдёт на нужды приюта

Десятиклассница новосибирской гимназии № 3 Александра Волкова сфотографировала собак из приюта Академгородка и продала 173 календаря с их снимками. Школьница занимается в детской фотошколе Zoom, где ученики ежегодно выпускают календари со своими работами. Александра начала продавать свои работы в этом году.







«Я решила сделать календарь не просто с фотографиями, а с собаками, ведь я также волонтёр приюта. Мы добавили туда краткую информацию о животных. В первой партии было около 60, во второй 110 штук. Календари очень быстро раскупили», — рассказала НГС.НОВОСТИ Александра Волкова.







Один календарь стоил 250 рублей — 170 рублей ушло на изготовление и печать каждого, остальные деньги девочка решила потратить на нужды приюта. Выручка Александры составит около 13 840 рублей. Накануне праздников календарь оказался очень популярным, и его моментально раскупили.







В календарь вошли молодые собаки, которые ждут хозяев





«Я планирую купить на эти деньги противоклещевые ошейники для животных. Весной они очень нужны. С каждым годом собак всё больше и больше. Они достаточно дорогие, до тысячи рублей. Думаю, это будет хорошая помощь приюту», — добавила школьница.





Символом наступающего года по восточному календарю будет жёлтая собака





В календарь вошли фотографии двенадцати молодых и перспективных собак, которые нуждаются в хозяевах и доме.





Школьница собрала почти 14 тысяч рублей





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ готовили репортаж о том, как собаки с тяжёлой судьбой доживают свои последние дни.