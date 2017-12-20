Новосибирская школьница выпустила новогодние календари с милыми фотографиями собак из приюта

Выручка от продажи календарей пойдёт на нужды приюта
Выручка от продажи календарей пойдёт на нужды приюта

Десятиклассница новосибирской гимназии № 3 Александра Волкова сфотографировала собак из приюта Академгородка и продала 173 календаря с их снимками. Школьница занимается в детской фотошколе Zoom, где ученики ежегодно выпускают календари со своими работами. Александра начала продавать свои работы в этом году.


«Я решила сделать календарь не просто с фотографиями, а с собаками, ведь я также волонтёр приюта. Мы добавили туда краткую информацию о животных. В первой партии было около 60, во второй 110 штук. Календари очень быстро раскупили», — рассказала НГС.НОВОСТИ Александра Волкова.


Один календарь стоил 250 рублей — 170 рублей ушло на изготовление и печать каждого, остальные деньги девочка решила потратить на нужды приюта. Выручка Александры составит около 13 840 рублей. Накануне праздников календарь оказался очень популярным, и его моментально раскупили.


В календарь вошли молодые собаки, которые ждут хозяев
В календарь вошли молодые собаки, которые ждут хозяев


«Я планирую купить на эти деньги противоклещевые ошейники для животных. Весной они очень нужны. С каждым годом собак всё больше и больше. Они достаточно дорогие, до тысячи рублей. Думаю, это будет хорошая помощь приюту», — добавила школьница.


Символом наступающего года по восточному календарю будет жёлтая собака
Символом наступающего года по восточному календарю будет жёлтая собака


В календарь вошли фотографии двенадцати молодых и перспективных собак, которые нуждаются в хозяевах и доме.


Школьница собрала почти 14 тысяч рублей
Школьница собрала почти 14 тысяч рублей


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ готовили репортаж о том, как собаки с тяжёлой судьбой доживают свои последние дни.

Прочтений: 5081
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено