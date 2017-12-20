Завтра в Новосибирской области ослабнут морозы: днём будет от –8 градусов

Температура воздуха станет заметно теплее уже завтра, 21 декабря 
Температура воздуха станет заметно теплее уже завтра, 21 декабря 

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — мороз начнёт слабеть и снова начнутся снегопады. 


«Ждём изменения погодных условий. 21, 22 и частично 23 декабря ожидаем распространения волновых атмосферных возмущений и фронтов с севера Западной Сибири, где уже распространяется атлантический воздух. У нас же в последние дни было влияние отрога сибирского антициклона, то есть области высокого атмосферного давления», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, 21–23 декабря в Новосибирской области ожидаются снегопады, усиление ветра до 12–16 м/с, возможны слабые метели. 


Морозы ночью ослабеют до –14…–20 градусов, местами ниже –25 градусов. Днём будет от –8 до –13 градусов. 


Сегодня, 20 декабря, в Новосибирской области продолжит удерживаться прохладная погода. Термометр показывает от –22…–29 градусов, местами до –31  градуса. Морозы сопровождаются дымками, туманами, изморозью. 


По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске без осадков, днём воздух прогреется до –15…–17 градусов. 


Накануне НГС.НОВОСТИ узнали, какой погоды новосибирцам ждать в новогоднюю ночь. Оказалось, прогнозы различных метеослужб довольно сильно разнятся — от почти весенней погоды до крепких морозов. 

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