Под Новосибирском в массовой аварии сошлись четыре автомобиля

Водитель BMW врезался в три автомобиля, а потом скрылся с места аварии

Под Новосибирском вечером 19 декабря произошло массовое ДТП — несколько машин получили серьёзные повреждения.







ДТП случилось в Верх-Туле в 21:50.





Водитель BMW на высокой скорости врезался в «Газель», Nissan Skyline, а затем зацепил припаркованный грузовик, который от удара откатился к гаражу, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





НГС.НОВОСТИ выясняют информацию об аварии, в частности, о том, есть ли в этом ДТП пострадавшие.





Дополнение: в отделе пропаганды ГИБДД НСО уточнили детали аварии и количество пострадавших.





Водитель BMW ехал по улице Советская. У дома № 25 он столкнулся с «Газелью» под управлением 46-летнего водителя, который ехал в попутном направлении. После BMW сначала врезался в двигавшуюся навстречу Honda Torneo, за рулем которой был 28-летний мужчина, а затем столкнулся с припаркованным грузовиком Hino Ranger, в котором не было водителя.





Немецкий седан получил серьёзные повреждения передней части





Инспекторы ГИБДД ищут водителя BMW, который устроил аварию





Травмы в аварии получили три человека — 53-летняя пассажирка «Газели» (получила перелом ключицы) и две девушки из BMW — у одной из них ушиб грудной клетки, у второй — тупая травма живота, резаная рана ладони. Также у обеих пассажирок седана ссадины.





После совершения ДТП водитель BMW скрылся. Инспекторы занимаются его розыском.





В ДТП пострадали три человека — из «Газели» и BMW









Накануне массовая авария с участием трёх автомобилей и автобуса случилась в Новосибирске на Красном проспекте. Со слов специалистов мобильного приложения «Автоспас», в этом ДТП никто не пострадал.