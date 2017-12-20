Под Новосибирском в массовой аварии сошлись четыре автомобиля
Под Новосибирском вечером 19 декабря произошло массовое ДТП — несколько машин получили серьёзные повреждения.
ДТП случилось в Верх-Туле в 21:50.
Водитель BMW на высокой скорости врезался в «Газель», Nissan Skyline, а затем зацепил припаркованный грузовик, который от удара откатился к гаражу, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
НГС.НОВОСТИ выясняют информацию об аварии, в частности, о том, есть ли в этом ДТП пострадавшие.
Дополнение: в отделе пропаганды ГИБДД НСО уточнили детали аварии и количество пострадавших.
Водитель BMW ехал по улице Советская. У дома
Травмы в аварии получили три человека — 53-летняя пассажирка «Газели» (получила перелом ключицы) и две девушки из BMW — у одной из них ушиб грудной клетки, у второй — тупая травма живота, резаная рана ладони. Также у обеих пассажирок седана ссадины.
После совершения ДТП водитель BMW скрылся. Инспекторы занимаются его розыском.
Накануне массовая авария с участием трёх автомобилей и автобуса случилась в Новосибирске на Красном проспекте. Со слов специалистов мобильного приложения «Автоспас», в этом ДТП никто не пострадал.
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД НСО (1), очевидца (2-4)