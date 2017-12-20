Под Новосибирском в массовой аварии сошлись четыре автомобиля

Водитель BMW врезался в три автомобиля, а потом скрылся с места аварии 
Водитель BMW врезался в три автомобиля, а потом скрылся с места аварии 

Под Новосибирском вечером 19 декабря произошло массовое ДТП — несколько машин получили серьёзные повреждения. 


ДТП случилось в Верх-Туле в 21:50. 


Водитель BMW на высокой скорости врезался в «Газель», Nissan Skyline, а затем зацепил припаркованный грузовик, который от удара откатился к гаражу, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». 


НГС.НОВОСТИ выясняют информацию об аварии, в частности, о том, есть ли в этом ДТП пострадавшие. 


Дополнение: в отделе пропаганды ГИБДД НСО уточнили детали аварии и количество пострадавших. 


Водитель BMW  ехал по улице Советская. У дома № 25 он столкнулся с «Газелью» под управлением 46-летнего водителя, который ехал в попутном направлении. После BMW сначала врезался в двигавшуюся навстречу Honda Torneo, за рулем которой был 28-летний мужчина, а затем столкнулся с припаркованным грузовиком Hino Ranger, в котором не было водителя. 


Немецкий седан получил серьёзные повреждения передней части 
Немецкий седан получил серьёзные повреждения передней части 


 Инспекторы ГИБДД ищут водителя BMW, который устроил аварию 
 Инспекторы ГИБДД ищут водителя BMW, который устроил аварию 


Травмы в аварии получили три человека — 53-летняя пассажирка «Газели» (получила перелом ключицы) и две девушки из BMW — у одной из них ушиб грудной клетки, у второй — тупая травма живота, резаная рана ладони. Также у обеих пассажирок седана ссадины. 


После совершения ДТП водитель BMW скрылся. Инспекторы занимаются его розыском. 


В ДТП пострадали три человека — из «Газели» и BMW
В ДТП пострадали три человека — из «Газели» и BMW



Накануне массовая авария с участием трёх автомобилей и автобуса случилась в Новосибирске на Красном проспекте. Со слов специалистов мобильного приложения «Автоспас», в этом ДТП никто не пострадал. 

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