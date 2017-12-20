Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна заподозрили в хищении 8,5 миллионов

Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова отправили под домашний арест 
Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова отправили под домашний арест 

Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова  подозревают в хищении около 8,5 млн рублей  — мужчину отправили под домашний арест. 


Отдел МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области возбудил в отношении 59-летнего топ-менеджера уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ(присвоение или растрата), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах. 


Следователи направили в Новосибирский районный суд ходатайство о заключении Валерия Петрова под стражу.  По их мнению, топ-менеджер может оказать давление на свидетелей, многие из которых — его подчиненные. Судья принял решение о домашнем аресте Петрова, пишет издание. 


Новосибирский завод искусственного волокна работает в Искитиме с 1968 года. Предприятие входит в состав ГК «Ростех», занимается производством вооружений, военной техники и промышленных взрывчатых веществ. 


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