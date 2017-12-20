Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна заподозрили в хищении 8,5 миллионов
Гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова подозревают в хищении около 8,5 млн рублей — мужчину отправили под домашний арест.
Отдел МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области возбудил в отношении 59-летнего топ-менеджера уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ(присвоение или растрата), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
Следователи направили в Новосибирский районный суд ходатайство о заключении Валерия Петрова под стражу. По их мнению, топ-менеджер может оказать давление на свидетелей, многие из которых — его подчиненные. Судья принял решение о домашнем аресте Петрова, пишет издание.
Новосибирский завод искусственного волокна работает в Искитиме с 1968 года. Предприятие входит в состав ГК «Ростех», занимается производством вооружений, военной техники и промышленных взрывчатых веществ.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова