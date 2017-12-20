Новосибирцев просят помощи в розыске пропавшего жителя Бийска

Пермяков Алексадр Васильевич

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи новосибирцев в розыске 37-летнего жителя Бийска (Алтайский край).







О местонахождении Пермякова Александра Васильевича ничего не известно с 1 декабря. По информации волонтеров, мужчина может находится на территории Новосибирской области.







Приметы: рост 175-180 см, телосложение худощавое, русые короткие волосы, голубые глаза.







Александр был одет в серую шапку, синюю спортивную куртку, синие джинсы и черные ботинки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.







Довольно часто потерявшихся людей находят за пределами их родных городов. В минувшие выходные пресс-служба МВД по Кемеровской области сообщила о двух подростках из Новокузнецка, которых задержали новосибирские полицейские. Молодые люди ушил на занятия в колледж, но до дома так и не добрались.







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