Денег нет: в Новосибирске стали вводить меньше нового жилья

Сейчас в области построено 1 млн 337 тыс. кв. метров жилья при плановом показателе в 1 млн 950 тыс

На расширенном заседании Регионального делового клуба строителей Иван Шмидт (исполняющий обязанности министра строительства региона) рассказал о ситуации на рынке недвижимости. По словам чиновника, объем вводимого жилья в 2017 году сократился на 30%.







«На сегодняшний день, по оперативным данным, мы имеем 1 млн 337 тыс. кв. метров жилья, без учета ИЖС (индивидуального жилищного строительства). Отставание от плана достаточно серьезное, по нашим подсчетам, где-то порядка 30% минуса. При самом оптимистичном раскладе мы будем иметь 1 млн 600 тыс. кв. метров жилья в год при плановом показателе в 1 млн 950 тыс. Основной причиной падения объемов является снижение спроса населения», — цитирует слова Ивана Шмидта ТАСС.







По мнению Александра Савельева, президента Ассоциации строителей сибирского региона, в следующем году ситуация не улучшится.







«В отрасли сохраняется отрицательная динамика оценок финансовых показателей — финансовых ресурсов, доступности заемных средств, а также инвестиционной активности. Остается рост цен на стройматериалы. Падение государственных заказов только ухудшает ситуацию в строительной отрасли и дает предпосылки не стагнации, а рецессии в 2018 году, то есть еще более низких показателей», — приводит слова строителя агентство.







Финансовое положение жителей города и области уже не единожды становилась предметом обсуждения. Вчера стало известно, что новосибирцы стараются максимально растянуть срок ипотечного кредитования.







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