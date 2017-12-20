Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» обыграл «Динамо»

Сриншот трансляции матча 
Сриншот трансляции матча 

Вчера ХК «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги обыграл ХК «Динамо» (Казань).


Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу новосибирских хоккеистов.


В настоящее время «Сибсельмаш» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России среди команд Суперглиги.


Это уже не первая победа на счету новосибирских хоккеистов. На прошлой неделе ХК «Сибсельмаш» в гостевом матче обыграл ХК «Зоркий» (Красногорск). Встреча закончилась со счетом 8:7 в пользу сибиряков.


Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Прочтений: 160
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено