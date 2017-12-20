Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» обыграл «Динамо»

Сриншот трансляции матча

Вчера ХК «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги обыграл ХК «Динамо» (Казань).







Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу новосибирских хоккеистов.







В настоящее время «Сибсельмаш» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России среди команд Суперглиги.







Это уже не первая победа на счету новосибирских хоккеистов. На прошлой неделе ХК «Сибсельмаш» в гостевом матче обыграл ХК «Зоркий» (Красногорск). Встреча закончилась со счетом 8:7 в пользу сибиряков.







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