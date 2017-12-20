Водители Honda Fit и Nissan Primera сошлись в ДТП на улице Писарева

Пострадавший в аварии Nissan 
Пострадавший в аварии Nissan 

Вчера вечером на улице Писарева в столкновении сошлись автомобили Honda Fit и Nissan Primera.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались навстречу друг другу. Nissan со стороны Ипподромной, Honda — со стороны улицы Татарская.


«Водитель Honda пояснил, что остановился в своей полосе для поворота налево к дому №133а и в этот момент в него врезался Nissan. Водитель Nissan утверждает, что Fit начал поворачивать и не пропустил его, из-за чего автомобили и столкнулись», — рассказывают аваркомы.


По информации «Автоспаса», ни один из участников аварии не захотел признавать свою вину в случившемся.


Зачастую поводом для аварии может послужить что угодно. Сегодня недалеко от «Инструментального завода» в столкновении сошлись два автомобиля, водитель одного из которых уснула за рулем.


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