Новосибирцы набрали автокредитов на 4 млрд рублей

Новосибирцы набрали автокредитов на 4 млрд рублей

С января по октябрь 2017 года в Новосибирской области жители взяли в кредит 4,04 млрд рублей на покупку автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Рост объемов автокредитования по сравнению с 2016 годом составил 42,6%. В списке 40 регионов с самыми большими темпами роста кредитования Новосибирск занял 15-е место. 


«Cамые высокие темпы отмечены в Кемеровской (68,5%) и Челябинской (57,8%) областях. В Москве объемы выданных автокредитов выросли всего на 23,3%», — сообщили в пресс–службе «Автостата». 


Активизацию темпов автокредитования специалисты связывают прежде всего с госпрограммами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяли брать займы по сниженной ставке и с 10%-ной скидкой на автомобиль.

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