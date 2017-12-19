Более двадцати домов в Ленинском районе остались без света

 Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Ленинском районе. Без света остались более 20 домов.


Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 20:40. В зоне аварии оказались здания на улице Самотечная. В качестве официальной причины указывается «аварийное отключение ВЛ-1 ТП-360».


Более двадцати домов в Ленинском районе остались без света


По предварительным данным, в домах сибиряков электричество появится в 23:40. 


Вчера в схожей ситуации оказались жители Первомайского района, где без света осталось более 500 зданий.


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