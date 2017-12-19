Новосибирцы сняли клип про Новый год без алкоголя

Новосибирские общественники призвали отмечать Новый год без алкоголя
Новосибирские общественники призвали отмечать Новый год без алкоголя

Новосибирская команда активных жителей «Стихии Сибири», выступающая за трезвый образ жизни, сняла клип о праздновании Нового года без алкоголя.


Ролик снят на композицию «Нейронные сети» - эту песню поёт красноярец по сценическим псевдонимом Ван Рэйн вместе с группой «Весна разгерметизация».


«Они специально под наш клип писали песню, сценарий согласовывали с текстом. У них была изначально идея ещё до того, как мы решили снимать клип, но они песню еще не начинали писать. И когда мы с ними связались, оказалось, что у них идея трэка совпала с идеей нашего клипа. Раньше мы с ними лично знакомы не были, но часто использовали их старые композиции, так как они были идеологически близки нам. У них много композиций, связанных с трезвостью, нравственностью со всем, что помогает нашему обществу быть сильнее, развиваться, быть здоровым», -  рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ член команды и один из актёров клипа Алексей Назаров.


В съёмках клипа приняли участие три семьи – шестеро взрослых и трое их детей. По сюжету клипа две семьи едут в коттедж к третьей, чтобы там отметить Новый год. За городом они весело проводят время – катаются с горки, катаются на коньках, играют в снежки, купаются в проруби, ходят в баню, а в праздник собираются за столом с бокалами сока в руках.



«Съёмки проходили фактически в течение трёх дней. В пятницу 8-го декабря производилась съёмка, как семьи ехали в коттедж – как будто по непроходимым местам ехали в упряжках с собаками. Затем с субботу на воскресенье был снят коттедж в Нижней Ельцовке, мы старались закосить под глухую местность, далёкую от цивилизации, но всё равно в ролике видны дома», - описал Назаров.


Он подчеркнул, что все, кто принимал участие в съемках – убеждённые сторонники трезвого образа жизни.


«Для нас это норма жизни – мы не употребляем ни на праздники, ни в обычные дни, не потому, что нам кто-то запретил, не потому, что у нас печень отказала, а потому что это наш гражданский выбор», - заверил Назаров.


Алексей Назаров пояснил, что клип – это часть большой акции в честь трезвого Нового года. В частности, активисты уже согласовали с мэрией баннеры и плакаты в лайт-боксах на эту тему и вскоре они появятся на улицах Новосибирска.


Он объяснил также, что акции к трезвому Новому году активисты проводят с 2015 года. «Но раньше она не выходила за рамки фотосесии с карточками "Я встречаю Новый год трезво", были истории "Почему я встречаю Новый год трезво" и аватарки: интернет-флэшмоб такой был. Распечатывали в разных городах таблички и фотографировались», - сказал Алексей.


В этом году акцию решили сделать более массовой, а также «живой» - 30 декабря активисты выйдут на улицу, чтобы водить хоровод, петь песни, провести фотосессию.


1 января 2017 году в Новосибирске проходила ещё одна трезвая акция — в 14 часов началась «Трезвая пробежка», стартовавшая от площади Ленина, в ней приняло участие чуть больше ста участников.

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