Новосибирцы сняли клип про Новый год без алкоголя

Новосибирские общественники призвали отмечать Новый год без алкоголя

Новосибирская команда активных жителей «Стихии Сибири», выступающая за трезвый образ жизни, сняла клип о праздновании Нового года без алкоголя.







Ролик снят на композицию «Нейронные сети» - эту песню поёт красноярец по сценическим псевдонимом Ван Рэйн вместе с группой «Весна разгерметизация».







«Они специально под наш клип писали песню, сценарий согласовывали с текстом. У них была изначально идея ещё до того, как мы решили снимать клип, но они песню еще не начинали писать. И когда мы с ними связались, оказалось, что у них идея трэка совпала с идеей нашего клипа. Раньше мы с ними лично знакомы не были, но часто использовали их старые композиции, так как они были идеологически близки нам. У них много композиций, связанных с трезвостью, нравственностью со всем, что помогает нашему обществу быть сильнее, развиваться, быть здоровым», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ член команды и один из актёров клипа Алексей Назаров.







В съёмках клипа приняли участие три семьи – шестеро взрослых и трое их детей. По сюжету клипа две семьи едут в коттедж к третьей, чтобы там отметить Новый год. За городом они весело проводят время – катаются с горки, катаются на коньках, играют в снежки, купаются в проруби, ходят в баню, а в праздник собираются за столом с бокалами сока в руках.











«Съёмки проходили фактически в течение трёх дней. В пятницу 8-го декабря производилась съёмка, как семьи ехали в коттедж – как будто по непроходимым местам ехали в упряжках с собаками. Затем с субботу на воскресенье был снят коттедж в Нижней Ельцовке, мы старались закосить под глухую местность, далёкую от цивилизации, но всё равно в ролике видны дома», - описал Назаров.







Он подчеркнул, что все, кто принимал участие в съемках – убеждённые сторонники трезвого образа жизни.







«Для нас это норма жизни – мы не употребляем ни на праздники, ни в обычные дни, не потому, что нам кто-то запретил, не потому, что у нас печень отказала, а потому что это наш гражданский выбор», - заверил Назаров.







Алексей Назаров пояснил, что клип – это часть большой акции в честь трезвого Нового года. В частности, активисты уже согласовали с мэрией баннеры и плакаты в лайт-боксах на эту тему и вскоре они появятся на улицах Новосибирска.







Он объяснил также, что акции к трезвому Новому году активисты проводят с 2015 года. «Но раньше она не выходила за рамки фотосесии с карточками "Я встречаю Новый год трезво", были истории "Почему я встречаю Новый год трезво" и аватарки: интернет-флэшмоб такой был. Распечатывали в разных городах таблички и фотографировались», - сказал Алексей.







В этом году акцию решили сделать более массовой, а также «живой» - 30 декабря активисты выйдут на улицу, чтобы водить хоровод, петь песни, провести фотосессию.





1 января 2017 году в Новосибирске проходила ещё одна трезвая акция — в 14 часов началась «Трезвая пробежка», стартовавшая от площади Ленина, в ней приняло участие чуть больше ста участников.