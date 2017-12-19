В Нарьян-Маре потерпел крушение Ан-2: самолёт модернизировали в Новосибирске

Самолёт совершил жесткую посадку сегодня утром
Самолёт совершил жесткую посадку сегодня утром

Сегодня, 19 декабря, в Нарьян-Маре самолёт ТВС-2МС совершил жесткую посадку — несколько человек погибло. Оказалось, что самолёт в 2016 году доставили в Нарьян-Мар из Новосибирска после модернизации.


«По предварительным данным установлено, что сегодня около 10:30 (14:30 по новосибирскому времени. — НГС.НОВОСТИ) самолет ТВС-2МС, борт № 01460 (запланированный маршрут Нарьян – Мар-Харута, рейс 9280) при взлете с аэропорта совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 13 человек (11 пассажиров и 2 члена экипажа)», — сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.


Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, во время происшествия погибли четыре человека. По информации пресс-службы Нарьян-Марского объединённого авиаотряда, на которую ссылается издание, причиной падения самолёта стал отказ двигателя. 


Самолёт ТВС-2МС  — это модернизированный Ан-2. Самолёт с бортовым номером 01460 компания «Нарьян-Марский ОАО» получила в мае 2016 года, взяв его в лизинг. Вместе с ним компания брала ещё такой же самолёт с бортовым номером 40236. Об этом национальному космическому журналу «Взлёт» в июле 2016 года рассказывал гендиректор авиакомпании Валерий Остапчук.


«Первым эксплуатантом ремоторизованных и модернизированных в Новосибирске бипланов Ан-2, получивших новое имя ТВС-2МС, который планирует начать на них коммерческие пассажирские перевозки, должен стать Нарьян-Марский объединенный авиаотряд. Два таких самолета (RA‑40236 и RA-01460) были приобретены им в лизинг в конце прошлого года, 27 мая 2016 г. они прилетели в Нарьян-Мар», — сообщал «Взлёт».


«Обе машины взяты нами в финансовый лизинг стоимостью 81 млн рублей за самолет, то есть 162 млн — за оба. Из них 75 млн рублей нам было выделено из бюджета округа, остальное идет за счет авиакомпании», — говорил гендиректор в интервью журналу.


Сейчас Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о защите прав пассажиров и безопасности полетов в связи с авиапроисшествием. Ространсназдор также собрался проводить внеплановую выездную проверку авиакомпании Нарьян-Марский объединенный авиаотряд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по  ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

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