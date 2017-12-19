Зрители Первого канала останутся без «Иронии судьбы» на Новый год
В новогодний вечер фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет телеканал «Россия-1». Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.
По словам пресс-секретаря Первого канала Ларисы Крымовой, телеканал не будет транслировать фильм из-за истечения прав на показ.
«Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу», — цитирует слова представителя Первого канала «Сноб».
По договоренности телеканалов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».
Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1».
Первый канал транслировал фильм Эльдара Рязанова каждое 31 декабря с 2007 года. До этого «Ирония судьбы» появлялась в новогодний вечер на разных телеканалах — от НТВ до «ТВ-Центра» и ТВ-6.
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Алексей Охлопков
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром»