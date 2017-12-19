Жителям «Весеннего» рассказали, когда в микрорайоне прекратятся чёрные снегопады

18 декабря жители микрорайона «Весенний» вытоптали во дворах слово «сажа»

Управляющая компания, работающая в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска, рассказала жильцам, как долго ещё будет идти чёрный снег.





На домах жителей микрорайона появились объявления от ООО «УК Первого строительного фонда», в которых объясняется, из-за чего в этой части города идёт чёрный снег. Также жителей предупредили, что такие осадки могут идти до конца этого года.







«Там выбросы происходят по одной простой причине — на заводе НЭРЗ идёт пусконаладка основного газового котла, на который они собираются перейти. Когда они пытаются его запустить, происходит обгорание этой трубы и выброс происходит. Насколько я знаю, к ним завтра приезжает специалист из организации, которая котёл им поставляла, — и они до 31 числа (декабря. — Е.Г.) перейдут на газ полностью», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель УК Сергей Дашко.





Сейчас, по словам Дашко, завод работает на газе только частично. Но до 26-27 декабря на заводе проведут пусконаладочные работы основного котла и отрегулируют все газовые котлы.





«31 декабря у них запуск основного котла. Они начнут в малых объёмах запускать газ в котёл. Они нам докладывают, что 31 [декабря] выбросы должны закончиться, — жители должны в новый год зайти уже с экологией», — передал Сергей Дашко.







Впервые жители микрорайона пожаловались на черный снег в редакцию НГС 17 декабря. А вчера между домами № 21 и 23 на Заречной кто-то вытоптал слова «сажа». Также вчера корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила в ООО «НЭРЗ» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в «Весеннем».