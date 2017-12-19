Жителям «Весеннего» рассказали, когда в микрорайоне прекратятся чёрные снегопады

18 декабря жители микрорайона «Весенний» вытоптали во дворах слово «сажа»
18 декабря жители микрорайона «Весенний» вытоптали во дворах слово «сажа»

Управляющая компания, работающая в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска, рассказала жильцам, как долго ещё будет идти чёрный снег.


На домах жителей микрорайона появились объявления от ООО «УК Первого строительного фонда», в которых объясняется, из-за чего в этой части города идёт чёрный снег. Также жителей предупредили, что такие осадки могут идти до конца этого года.


«Там выбросы происходят по одной простой причине — на заводе НЭРЗ идёт пусконаладка основного газового котла, на который они собираются перейти. Когда они пытаются его запустить, происходит обгорание этой трубы и выброс происходит. Насколько я знаю, к ним завтра приезжает специалист из организации, которая котёл им поставляла, — и они до 31 числа (декабря. — Е.Г.) перейдут на газ полностью», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель УК Сергей Дашко.


Сейчас, по словам Дашко, завод работает на газе только частично. Но до 26-27 декабря на заводе проведут пусконаладочные работы основного котла и отрегулируют все газовые котлы.


«31 декабря у них запуск основного котла. Они начнут в малых объёмах запускать газ в котёл. Они нам докладывают, что 31 [декабря] выбросы должны закончиться, — жители должны в новый год зайти уже с экологией», — передал Сергей Дашко.


Впервые жители микрорайона пожаловались на черный снег в редакцию НГС 17 декабря. А вчера между домами № 21 и 23 на Заречной кто-то вытоптал слова «сажа». Также вчера корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила в ООО «НЭРЗ» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в «Весеннем».

Прочтений: 5417
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено