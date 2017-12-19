Приставы поймали веб-дизайнера в очереди за iPhone X и забрали у него 120 тысяч
Тридцатилетний новосибирец попался судебным приставам, когда пришёл в магазин за iPhone X — ему пришлось заплатить 120 тысяч рублей, которые он был должен по кредитам.
По информации управлении ФССП по Новосибирской области, мужчина пришёл за покупками в сетевой магазин электроники на улице Инженерной в Академгородке.
«В результате исполнительных действий стало известно, что должник пойдёт покупать новый смартфон за деньги, которые он "вчёрную" получил от разработки сайта для коммерческой организации», — рассказали НГС.НОВОСТИ в ведомстве.
«Осознавая, что деваться ему некуда, гражданин Г. погасил накопившуюся задолженность прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей. Неплательщик признался, что его сжигает стыд: он давно решил, что кредит с него никто не сможет взыскать, так как официально должник не работает», — добавили приставы.
Неделю назад судебные приставы оштрафовали пилота на 100 тысяч рублей за разбитый вертолёт.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой