Владельцы Западно-Сибирского речного пароходства решили ликвидировать компанию
Акционеры АО «Западно-Сибирское речное пароходство» решили ликвидировать предприятие.
Решение было принято общим собранием акционеров 15 декабря. Ликвидатором назначен нынешний гендиректор Дмитрий Власов. Предприятие направило в ЕГРЮЛ заявление о прекращении деятельности, сообщается сегодня, 19 декабря, на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Западно-Сибирское речное пароходство было основано в 1897 году как частное общество. В 1993 году предприятие получило нынешнее название.
Пароходство занималось перевозкой грузов, продажей и арендой речных судов, разработкой месторождений песка, добычей щебня, судоремонтом и предоставляло услуги по размещению флота зимой на акватории Яринского затона, говорится на сайте предприятия.
В 2016 году убыток предприятия составлял 28,1 млн рублей, следует из материалов компании. В конце ноября 2017 года АО «Аксоль» из Астраханской области подало в новосибирский арбитраж иск о банкротстве пароходства из-за долга в 534,8 тысячи рублей, отмечается в документах в картотеке суда.
Получить комментарий руководства предприятия по поводу ликвидации корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.
Одно из последних транспортных предприятий, которые были ликвидированы в Новосибирске, — это муниципальное ПАТП-5. Мэр Анатолий Локоть принял решение об его ликвидации из-за его неэффективности.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой