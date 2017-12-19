На новую остановку в «Матрёшкином дворе» придут сразу семь маршрутов

Автобусы и маршрутки начнут ходить к новой остановке до конца года

Мэрия Новосибирска пообещала запустить семь маршрутов общественного транспорта до новых остановок в ЖК «Матрёшкин двор» в Кировском районе города.





Месяц назад на дорогах комплекса появились две новые остановки: возле домов Петухова, 103 и Дмитрия Шмонина, 10. Несмотря на новые павильоны, автобусы и маршрутки в «Матрёшкин двор» ходить не начали.





Сегодня мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщила, что через эти остановки будут ходить семь уже существующих маршрутов, которым для этого поменяют схему движения.





«Регулярные пассажирские перевозки по изменённым схемам маршрутов планируется открыть до конца текущего года», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





Прежде у пяти из этих маршрутов конечной остановкой была «ЖК Матрёшкин двор» возле Петухова, 95, теперь её перенесут вглубь квартала этого жилого комплекса.





«Продлены схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок: маршрутное такси № 29 , 29а ул. Д.Шмонина — ул. Д.Шмонина (кольцевой) и автобусы: № 12 ул. Дюканова — ул. Д.Шмонина, № 25 "Белые росы" — ТК "Толмачёвский", № 40 Станиславский ж/м — ул. Д.Шмонина», — добавили в департаменте.





Остановка «ЖК Матрёшкин двор» расположена возле дома Петухова, 95. Новые остановки обозначены на карте красными точками





Также мэрия решила значительно продлить автобусный маршрут № 44 (Диагностический центр — СТЦ «МЕГА»). Ему присвоят наименование «Диагностический центр — улица Дмитрия Шмонина». В левобережной части города он будет ходить по Октябрьскому мосту, затем по улицам Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Дмитрия Шмонина.





Действующая схема маршрута № 44





Будущая схема маршрута № 44





Кроме того, изменится и схема маршрута № 57 — сейчас он возит пассажиров по маршруту Микрорайон «Чистая Слобода» — Центральный корпус, но также пойдёт до улицы Дмитрия Шмонина. Из маршрута исключат заезд на областную больницу по улицам Новогодней, Лыщинского и Немировича-Данченко.





Действующая схема маршрута № 57





Зелёным показана новая часть маршрута № 57 , красным — часть, которую исключат



