На новую остановку в «Матрёшкином дворе» придут сразу семь маршрутов
Мэрия Новосибирска пообещала запустить семь маршрутов общественного транспорта до новых остановок в ЖК «Матрёшкин двор» в Кировском районе города.
Месяц назад на дорогах комплекса появились две новые остановки: возле домов Петухова, 103 и Дмитрия Шмонина, 10. Несмотря на новые павильоны, автобусы и маршрутки в «Матрёшкин двор» ходить не начали.
Сегодня мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщила, что через эти остановки будут ходить семь уже существующих маршрутов, которым для этого поменяют схему движения.
«Регулярные пассажирские перевозки по изменённым схемам маршрутов планируется открыть до конца текущего года», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Прежде у пяти из этих маршрутов конечной остановкой была «ЖК Матрёшкин двор» возле Петухова, 95, теперь её перенесут вглубь квартала этого жилого комплекса.
«Продлены схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок: маршрутное такси
Также мэрия решила значительно продлить автобусный маршрут
Кроме того, изменится и схема маршрута
«Схема движения маршрута
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Елены Сергеевой и Светланы Шпагиной, фрагменты справочника 2ГИС