Сибиряк выиграл в суде компенсацию в 700 тысяч за смерть жены в больнице

Получившая серьёзные ожоги сибирячка умерла в реанимации — за год её семья уже второй раз подала в суд на врачей
Получившая серьёзные ожоги сибирячка умерла в реанимации — за год её семья уже второй раз подала в суд на врачей

Сегодня Калининский районный суд рассмотрел иск мужа погибшей сибирячки Натальи Щегловой — она умерла в Черепановской больнице от ожогов.


Наталья Щеглова пострадала в пожаре — она попала в больницу Черепаново с серьёзными ожогами. Сначала сибирячка чувствовала себя нормально, но вскоре её состояние стремительно ухудшилось. По официальной причине, женщина умерла из-за ожогов 2-3-й степени, которые охватили четверть поверхности тела.


Ранее НГС сообщал, что, по мнению родственников, смерть случилась из-за «халатного отношения к своим профессиональным обязанностям медицинского персонала ответчика, неправильной организации лечения».


Весной сын Щегловой пытался выиграть в суде 5 млн рублей — в такую сумму он оценил нравственные переживания из-за гибели матери. Но Октябрьский суд постановил взыскать с больницы лишь 300 тысяч рублей в пользу сына.


А сегодня, 19 декабря, в Калининском суде рассмотрели иск мужа Натальи Щегловой — он также оценил моральный вред в 5 млн. Но суд решил, что с больницы будет взыскано 700 тысяч рублей.


«Заседание было коротким, потому что обстоятельства уже устанавливали на другом судебном заседании, когда сын обращался… Исходя из сложившейся судебной практики и обстоятельств дела, дано заключение о завышенной сумме в 5 млн рублей», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Калининского района Юлия Манькова.


В этом году жительнице Новосибирска удалось выиграть крупную сумму в суде после неправильного лечения её матери — она отсудила у частной клиники 7 млн рублей.

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