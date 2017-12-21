Всем выйти из сумрака: сегодня день зимнего солнцестояния

В ночь на 22 декабря жители России переживут самую длинную ночь в году. День зимнего солнцестояния — это время, когда угол наклона земной оси относительно Солнца становится максимальным. После этой даты световой день будет постепенно увеличиваться. Его продолжительность зависит еще и от географической широты места. Чем дальше от экватора находится город, тем короче день будет зимой и длиннее летом.











Хуже всего, конечно, жителям Мурманска. В этом северном городе полярная ночь начинается 2 декабря, после чего мурманчане 40 суток не видят даже краешка солнца. Подобная участь постигла и другие населенные пункты, расположенные за полярным кругом: Норильск, Воркуту, Апатиты, Североморск, Салехард, Нарьян-Мар и другие.







Жители многих российских регионов недополучают солнца и из-за циклонов, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Этот атмосферный фронт приносит с собой облака и, соответственно, мглу. Если же в регионе устанавливается антициклон, погода становится малооблачной, но морозной. Поэтому зимой в Сибири с ее лютыми стужами ясных дней все-таки больше, чем в западной части страны, находящейся под влиянием Атлантики. Либо мороз и солнце, либо сносные температуры и пасмурная мгла — таков безжалостный ультиматум зимней погоды россиянам.





Тьма снаружи — тьма внутри







Хотя ночь вот-вот пойдет на убыль, по-настоящему насладиться светлыми деньками мы сможем еще не скоро. А значит, с хандрой и постоянной ленью надо что-то делать. Депрессивные настроения и синдром хронической усталости — привычные спутники темных зимних дней, говорит врач-психотерапевт Олег Шалев.





«Человек наиболее активен в светлое время суток. Если мы получаем меньше солнечной энергии, то начинаем больше спать, любая наша активность — физическая или умственная — снижается. Депрессивность характерна для жителей северных стран, для суровых условий жизни. Не только потому, что там труднее выживать, но и потому, что длительность светового дня меньше», — рассказал Олег Шалев.







Сезонная депрессия — бич северных стран





Короткий световой день чреват проявлением психосоматических заболеваний: повышается артериальное давление, могут изменяться гормональный фон, работа дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.







Уменьшить негативное влияние тьмы на человека можно, налегая на продукты, богатые витаминами: фрукты, овощи, а также пищу, богатую белками и углеводами.







«Даже острое и жареное, которое считается не самой полезной пищей, зимой поможет улучшить настроение и повысить жизненный тонус», — говорит Олег Шалев.





Отчасти заменить солнечный свет поможет искусственное освещение. Интимный полумрак стоит отложить для лучших времен или использовать время от времени — в течение дня лампочки должны быть включены.





«В скандинавских странах, которые зимой тоже страдают от нехватка света, придумали свой способ лечения от хронической усталости и депрессии — световую ванну, для которой используют обычные лампы широкого спектра. В России таких ванн нет, поэтому желательно хотя бы просто включать побольше света», — рассказал Шалев.







О третьем способе защиты от дурного воздействия темноты — побеге от мрачной реальности — многие из нас догадываются интуитивно. И предпочитают зимой хотя бы на время улететь в теплые края.





Подзарядившись солнечной энергией, они возвращаются обновленными и какое-то время могут прекрасно себя чувствовать.







Четвертый и пятый варианты русскому человеку придутся особо по вкусу. Речь идет о бане и застолье.







Свет нужен человеку не меньше, чем растению





«Как у нас раньше боролись с хандрой? Печки топили. Живой огонь, дрова — всё это, во-первых, снижает влажность, во-вторых, подпитывает людей энергией. Обычная ванна баню не заменит: теплая вода человека расслабляет, снимает излишний потенциал. Вот холодный душ — да, стимулирует, бодрит. Но кому он зимой нужен? Поэтому надо просто запланировать себе раз в неделю поход в баню — не только для удовольствия, но и для здоровья. Также от зимней депрессии помогают русские застолья и праздники. Без Нового года, например, нам совсем тяжко было бы. Конечно, от долгих праздников устаем, но эмоциональная встряска все-таки нужна. Главное — не злоупотреблять и знать меру в еде и спиртном», — говорит Олег Шалев.







И, конечно, благотворное влияние на психологическое состояние оказывают физические нагрузки. Особенно — на свежем воздухе.







«Лыжи, коньки… Надо ведь и внутренний огонь разжигать в себе», — смеется психотерапевт.











«Спи, пока темно»







По утрам с трудом продираете глаза, хотя проспали восемь часов, а то и больше? Виной тому все та же нехватка солнечного света, объяснил заведующий центром медицины сна клинического санатория «Барвиха» Роман Бузунов.







«Солнечный свет — это главный регулятор режима сна-бодрствования. Когда естественный свет воздействует на сетчатку, в нас вырабатывается меньше мелатонина — гормона сна. В темноте мелатонин, наоборот, вырабатывается активнее. Именно поэтому летом, когда рано светает, мы просыпаемся легко и быстро, а зимой подолгу не можем встать с постели. Искусственное освещение компенсирует недостаток солнечного света не полностью, поэтому даже на протяжении дня некоторые жалуются на вялость и сонливость», — рассказал Бузунов.







Световые будильники помогут просыпаться легче





По словам врача-сомнолога, легче просыпаться по утрам помогут светобудильники с имитацией рассвета, которые постепенно увеличивают освещенность спальни ко времени пробуждения. Эффективным будет и прием препаратов мелатонина, регулирующих цикл «сон-бодрствование». Но их применение лучше согласовать с лечащим врачом, предостерегает Роман Бузунов.