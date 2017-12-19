Новосибирские врачи вытащили разрушительную опухоль из виска маленькой Евы

Новый год маленькая пациентка нейрохирургов будет отмечать уже дома

Новосибирские нейрохирурги выписывают полуторагодовалую девочку с мамой, которые прилетели на операцию из Магадана. Опухоль разрослась в височной области Евы Кутуковой и грозила серьёзными последствиями.







Опухоль начала беспокоить маленькую Еву, когда ей исполнилось полгода, а к 1 году 3 месяцам на виске с правой стороны выросла небольшая шишка.







«Непонятно, болела у неё голова или нет, потому что она маленькая, сказать об этом не может. После того как обнаружили, начали обращаться к специалистам <…>





Один решился нас обследовать, все остальные [говорили], что пустяк, не обращайте внимания, просто надо наблюдать»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать девочки Ольга Кутукова из Магадана.







Ребёнку всё же сделали компьютерную томографию — обследования показали, что у Евы опухоль в височной области.







Мать Евы начала искать хирургов по всей России и в том числе написала в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. Врачи оценили снимки и предложили операцию по квоте. Однако оформление документов оказалось очень трудным для семьи из Магадана.







«Начали оформлять документы у себя [в городе]. Для нас это было сложно, потому что нас не выпускали — посчитали, что наша операция несложная, что нас могут на месте прооперировать… Но я была против, я считаю, что здесь намного квалифицированнее специалисты, и в связи с этим я добивалась того, чтобы нам выдали квоту сюда, но это был очень сложный процесс. [Он занял] где-то полтора месяца», — объяснила Ольга.







По оценке заведующего детским отделением новосибирского центра нейрохирургии Германа Летягина, опухоль нашли и прооперировали вовремя — запущенный процесс мог обернуться страшными последствиями.







По словам заведующего отделением Германа Летягина, несмотря на то, что опухоль у девочки доброкачественная, она могла сильно разрушить височную кость





«[Опухоль] прорастала и внутрь, и наружу кости, это именно опухоль кости. Она не столько большая (около 3 сантиметров в диаметре. — М.М.). Она, во-первых, беспокоила [ребёнка], во-вторых, она увеличивалась в размере, в-третьих,





она дальше продолжала разрушать оболочки головного мозга. Могла сильно разрушить височную кость и дальше уйти. Прямые показания для удаления, потому что других методов нет»,





— рассказал заведующий отделением.







Лечение осложнялось тем, что во время пятичасового перелёта Ева разболелась из-за простуды. Так что сначала в центре вылечили девочку от ОРВИ, а затем прооперировали.







Операция проходила вчера, 18 декабря. Врачи делали её под большим увеличением микроскопа, чтобы максимально сберечь ткани и не допустить косметического дефекта — чтобы девочке не пришлось потом прятать шрам. Также после операции не нужно будет снимать швы — со временем нити из специального материала рассосутся сами.







«Предположительный гистологический диагноз — доброкачественное образование», — добавил нейрохирург Герман Летягин.







Врачи выписывают Еву в конце недели — уже сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. «[После операции] она проснулась и даже станцевала», — отметила Ольга.





Ранее новосибирские нейрохирурги поделились историей о маленькой пациентке с загадочной болезнью «мойя-мойя». Из-за того, что болезнь очень редкая в России, её часто не могут диагностировать в обычных поликлиниках. Чтобы поставить диагноз Яне, её маме потребовалось полгода поисков компетентных врачей.

