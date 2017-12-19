Новосибирские врачи вытащили разрушительную опухоль из виска маленькой Евы

Новый год маленькая пациентка нейрохирургов будет отмечать уже дома
Новый год маленькая пациентка нейрохирургов будет отмечать уже дома

Новосибирские нейрохирурги выписывают полуторагодовалую девочку с мамой, которые прилетели на операцию из Магадана. Опухоль разрослась в височной области Евы Кутуковой и грозила серьёзными последствиями.


Опухоль начала беспокоить маленькую Еву, когда ей исполнилось полгода, а к 1 году 3 месяцам на виске с правой стороны выросла небольшая шишка.


«Непонятно, болела у неё голова или нет, потому что она маленькая, сказать об этом не может. После того как обнаружили, начали обращаться к специалистам <…>


Один решился нас обследовать, все остальные [говорили], что пустяк, не обращайте внимания, просто надо наблюдать»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать девочки Ольга Кутукова из Магадана.


Ребёнку всё же сделали компьютерную томографию — обследования показали, что у Евы опухоль в височной области.


Мать Евы начала искать хирургов по всей России и в том числе написала в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. Врачи оценили снимки и предложили операцию по квоте. Однако оформление документов оказалось очень трудным для семьи из Магадана.


«Начали оформлять документы у себя [в городе]. Для нас это было сложно, потому что нас не выпускали — посчитали, что наша операция несложная, что нас могут на месте прооперировать… Но я была против, я считаю, что здесь намного квалифицированнее специалисты, и в связи с этим я добивалась того, чтобы нам выдали квоту сюда, но это был очень сложный процесс. [Он занял] где-то полтора месяца», — объяснила Ольга.


По оценке заведующего детским отделением новосибирского центра нейрохирургии Германа Летягина, опухоль нашли и прооперировали вовремя — запущенный процесс мог обернуться страшными последствиями.


По словам заведующего отделением Германа Летягина, несмотря на то, что опухоль у девочки доброкачественная, она могла сильно разрушить височную кость
По словам заведующего отделением Германа Летягина, несмотря на то, что опухоль у девочки доброкачественная, она могла сильно разрушить височную кость


«[Опухоль] прорастала и внутрь, и наружу кости, это именно опухоль кости. Она не столько большая (около 3 сантиметров в диаметре. — М.М.). Она, во-первых, беспокоила [ребёнка], во-вторых, она увеличивалась в размере, в-третьих, 


она дальше продолжала разрушать оболочки головного мозга. Могла сильно разрушить височную кость и дальше уйти. Прямые показания для удаления, потому что других методов нет»,


— рассказал заведующий отделением.


Лечение осложнялось тем, что во время пятичасового перелёта Ева разболелась из-за простуды. Так что сначала в центре вылечили девочку от ОРВИ, а затем прооперировали.


Операция проходила вчера, 18 декабря. Врачи делали её под большим увеличением микроскопа, чтобы максимально сберечь ткани и не допустить косметического дефекта — чтобы девочке не пришлось потом прятать шрам. Также после операции не нужно будет снимать швы — со временем нити из специального материала рассосутся сами.


«Предположительный гистологический диагноз — доброкачественное образование», — добавил нейрохирург Герман Летягин.


Врачи выписывают Еву в конце недели — уже сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. «[После операции] она проснулась и даже станцевала», — отметила Ольга. 


Ранее новосибирские нейрохирурги поделились историей о маленькой пациентке с загадочной болезнью «мойя-мойя». Из-за того, что болезнь очень редкая в России, её часто не могут диагностировать в обычных поликлиниках. Чтобы поставить диагноз Яне, её маме потребовалось полгода поисков компетентных врачей. 

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