Стройку оживят: Травников объявил о скорой смене подрядчиков Восточного обхода

Обстановка на стройке Восточного обхода — снимок сделан 13 декабря
Обстановка на стройке Восточного обхода — снимок сделан 13 декабря

До конца года генеральный подрядчик первого этапа Восточного обхода — АО «Сибмост» — должен найти нового субподрядчика, чтобы возобновить остановившуюся стройку.


Об этом 19 декабря заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.


«Компания ["Сибмост"] вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог пытается найти варианты привлечения субподрядчиков. Сейчас стоит вопрос о подтверждении банковской гарантии. Если эти вопросы удастся решить, то есть шансы, что проект будет реализовываться силами этого генподрядчика. Если до конца этого года эти вопросы решить не удастся, то, очевидно, Росавтодор будет вынужден выйти на процедуру смены генподрядчика», — объяснил Травников и добавил, что сейчас все работы на объекте полностью остановлены.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг обхода в пресс-службу Росавтодора и АО «Сибмост» — ответы ещё не пришли.


Восточный обход — крупнейший объект дорожного строительства в Новосибирской области. Первый участок — 20-километровую дорогу между Кольцово и Раздольным — должны были сдать в октябре 2017 года, но ещё полтора года назад московский субподрядчик ушёл со стройки, задолжав новосибирским дорожникам огромные деньги. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на стройке на прошлой неделе и выяснили, что за это время на ней изменилось немного.

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