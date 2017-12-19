Водитель «Мерседеса» уснула за рулём на Большевистской и догнала «Мицубиси»

Авария произошла недалеко от «Инструментального завода»
Авария произошла недалеко от «Инструментального завода»

19 декабря в Новосибирске на Большевистской за рулём автомобиля Mercedes-Benz ML350 уснула женщина.


В результате «Мерседес», который ехал со стороны улицы Добролюбова в сторону разъезда Иня, столкнулся с Mitsubishi Outlander. «Мицубиси» ехала впереди.


«Водитель "Мерседеса" пояснила, что в процессе движения уснула и догнала "Мицубиси". Авария произошла сегодня утром напротив "Инструментального завода"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Женщина из «Мерседеса» вину признала.


«Мерседес» помял «Мицубиси» багажник
«Мерседес» помял «Мицубиси» багажник


Водитель «Мерседеса» признала вину
Водитель «Мерседеса» признала вину


Летом НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, после которой водитель признался, что уснул за рулём, — тогда ДТП произошло на трассе М52 в Бердске, массовую аварию устроил «Лексус».

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