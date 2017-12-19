Водитель «Мерседеса» уснула за рулём на Большевистской и догнала «Мицубиси»
19 декабря в Новосибирске на Большевистской за рулём автомобиля Mercedes-Benz ML350 уснула женщина.
В результате «Мерседес», который ехал со стороны улицы Добролюбова в сторону разъезда Иня, столкнулся с Mitsubishi Outlander. «Мицубиси» ехала впереди.
«Водитель "Мерседеса" пояснила, что в процессе движения уснула и догнала "Мицубиси". Авария произошла сегодня утром напротив "Инструментального завода"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Женщина из «Мерседеса» вину признала.
Летом НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, после которой водитель признался, что уснул за рулём, — тогда ДТП произошло на трассе М52 в Бердске, массовую аварию устроил «Лексус».
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus