Прокуратура потребовала посадить на 12 лет ревнивца с ружьём, убившего женщину на Богдашке

Двор, в котором произошло убийство

В Новосибирске завершается суд над Сергеем Романовым, которого обвиняют в убийстве женщины из охотничьего ружья на улице Богдана Хмельницкого.





Сегодня, 19 декабря, в Калининском районном суде состоялись прения сторон.







«Я просила признать подсудимого виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.







Убийство, в котором обвиняют новосибирца Сергея Романова, произошло утром 15 февраля 2017 года возле дома № 63 по ул. Богдана Хмельницкого. Через несколько часов в интернете появилось видео с камер наблюдения. На нём видно, как из припаркованной машины выходит мужчина с ружьём и стреляет в женщину, которая идёт мимо. Пострадавшая падает, мужчина уезжает, вскоре раненую женщину находит дворник.







По пути в больницу пострадавшая умерла. Полицейские по горячим следам отыскали подозреваемого в убийстве — им оказался 51-летний житель соседнего дома Сергей Романов, работающий водителем на дочернем предприятии Новосибирского завода химконцентратов. Оперативники вскрыли дверь квартиры и задержали мужчину, который был пьян. В квартире они нашли и орудие убийства — охотничье ружье.







Как ранее сообщали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области со ссылкой на показания задержанного, мужчина убил свою знакомую из ревности. «По версии следствия, у них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — поясняли следователи.







Как сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, в суде Сергей Романов извинился перед семьёй погибшей.







«По предъявленному обвинению он вину признал. Пояснил, что обстоятельства, которые ему вменены в обвинительном заключении (согласно которому он умышленно совершил убийство, дважды выстрелив из ружья), являются верными. Ни подсудимый, ни его адвокат саму квалификацию [преступления] не оспаривали, просили назначить наказание в минимально возможных пределах», — рассказала гособвинитель.







По её словам, отец погибшей женщины попросил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда — 3 млн рублей.





Какое наказание стрелку назначит суд, станет известно уже на этой неделе. Сегодня судья удалилась в совещательную комнату: огласить приговор она планирует 21 декабря.