Прокуратура потребовала посадить на 12 лет ревнивца с ружьём, убившего женщину на Богдашке
В Новосибирске завершается суд над Сергеем Романовым, которого обвиняют в убийстве женщины из охотничьего ружья на улице Богдана Хмельницкого.
Сегодня, 19 декабря, в Калининском районном суде состоялись прения сторон.
«Я просила признать подсудимого виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.
Убийство, в котором обвиняют новосибирца Сергея Романова, произошло утром 15 февраля 2017 года возле дома
По пути в больницу пострадавшая умерла. Полицейские по горячим следам отыскали подозреваемого в убийстве — им оказался 51-летний житель соседнего дома Сергей Романов, работающий водителем на дочернем предприятии Новосибирского завода химконцентратов. Оперативники вскрыли дверь квартиры и задержали мужчину, который был пьян. В квартире они нашли и орудие убийства — охотничье ружье.
Как ранее сообщали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области со ссылкой на показания задержанного, мужчина убил свою знакомую из ревности. «По версии следствия, у них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — поясняли следователи.
Как сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, в суде Сергей Романов извинился перед семьёй погибшей.
«По предъявленному обвинению он вину признал. Пояснил, что обстоятельства, которые ему вменены в обвинительном заключении (согласно которому он умышленно совершил убийство, дважды выстрелив из ружья), являются верными. Ни подсудимый, ни его адвокат саму квалификацию [преступления] не оспаривали, просили назначить наказание в минимально возможных пределах», — рассказала гособвинитель.
По её словам, отец погибшей женщины попросил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда — 3 млн рублей.
Какое наказание стрелку назначит суд, станет известно уже на этой неделе. Сегодня судья удалилась в совещательную комнату: огласить приговор она планирует 21 декабря.
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Ольга Хмелевская
Фото Тимура Брука