Сибирячка вышла в купальнике на ринг и выиграла контракт на 1,5 миллиона

24-летняя жительница Новосибирска София Шангина стала победительницей конкурса Ring Girls и выиграла годовой контракт на 1,5 миллиона рублей с компанией Fight Nights Global.







«Неожиданно, но очень приятно, что жюри выбрали именно меня. Получилось очень здорово, потому что с другой победительницей мы подружились. И в итоге вдвоём получились контракты», — рассказала НГС.НОВОСТИ София Шангина.











Во время финальной части конкурса у девушек была тренировка с бойцом смешанных единоборств Али Багаутиновым, съёмка для новогоднего календаря компании Fight Nights Global, также девушки ездили на игру баскетбольного ЦСКА.







Итоги конкурса подвели на турнире Fight Nights Global 82 и объявили двух победительниц, которым компания предложила по годовому контракту на 1,5 млн рублей. Жюри отдали победу сибирячке Софие Шангиной, а по итогам голосования на сайте выиграла москвичка Мария Шарафутдинова.







«Я сейчас жду до конца года получения контракта, ознакомлюсь со всеми условиями, если всё в порядке, то подписываю его и с января уже работаю в Fight Nights. Скорее всего, придётся переезжать в Москву, потому что все перелёты будут оттуда», — говорит София.







Пока девушка планирует работать только в Fight Nights — «не получится совмещать работу с утра до вечера в офисе пять дней в неделю с постоянными перелётами».







Публикация от Sophia Shangina, 24, Nsk (@ssophia_23) Дек 15, 2017 at 3:21 PST





София окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «менеджмент» и два года работает в «Первом коллекторском бюро» специалистом группы контроля платежей.







Всероссийский конкурс Ring Girls (девушек, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов) организатор боёв по смешанным единоборствам Fight Nights Global объявил в ноябре. Кроме Софии в финал вышли девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.

