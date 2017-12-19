Сибирячка вышла в купальнике на ринг и выиграла контракт на 1,5 миллиона

24-летняя жительница Новосибирска София Шангина стала победительницей конкурса Ring Girls и выиграла годовой контракт на 1,5 миллиона рублей с компанией Fight Nights Global.


«Неожиданно, но очень приятно, что жюри выбрали именно меня. Получилось очень здорово, потому что с другой победительницей мы подружились. И в итоге вдвоём получились контракты», — рассказала НГС.НОВОСТИ София Шангина.



Во время финальной части конкурса у девушек была тренировка с бойцом смешанных единоборств Али Багаутиновым, съёмка для новогоднего календаря компании Fight Nights Global, также девушки ездили на игру баскетбольного ЦСКА.


Итоги конкурса подвели на турнире Fight Nights Global 82 и объявили двух победительниц, которым компания предложила по годовому контракту на 1,5 млн рублей. Жюри отдали победу сибирячке Софие Шангиной, а по итогам голосования на сайте выиграла москвичка Мария Шарафутдинова.


«Я сейчас жду до конца года получения контракта, ознакомлюсь со всеми условиями, если всё в порядке, то подписываю его и с января уже работаю в Fight Nights. Скорее всего, придётся переезжать в Москву, потому что все перелёты будут оттуда», — говорит София.


Пока девушка планирует работать только в Fight Nights — «не получится совмещать работу с утра до вечера в офисе пять дней в неделю с постоянными перелётами».



София окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «менеджмент» и два года работает в «Первом коллекторском бюро» специалистом группы контроля платежей.


Всероссийский конкурс Ring Girls (девушек, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов) организатор боёв по смешанным единоборствам Fight Nights Global объявил в ноябре. Кроме Софии в финал вышли девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.

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