Редкие птицы обленились и остались зимовать в Новосибирске
В Новосибирске горожане вновь заметили редких птиц дубоносов — оказалось, птицы ленятся улетать на зимовку и вместо этого приспосабливаются к сибирским зимам.
На днях дубоносов можно было заметить на окраине Новосибирска вблизи Академгородка, на территории жилого комплекса «Серебряное озеро» и в посёлке Кольцово, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.
Этих птиц замечают в Новосибирске вторую зиму подряд. В прежние годы их можно было видеть поздней осенью и весной, когда они клевали опавшие косточки черемухи.
«[Сейчас] часть дубоносов не отлетают и остаются здесь. Птицы, можно сказать, приспосабливаются к зимним условиям, тем более, морозы не такие сильные, 20 градусов, — говорит Яновский. — Поэтому часть птиц ленится и остаётся здесь, тем более, корма для них достаточно — хорошо плодоносила черёмуха, облепиха для них годится. Есть кормушки, из которых дубоносы тоже могут кормиться».
В середине декабря новосибирцы также поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ фотографиями чёрного дятла (желны). Большую птицу с красной шапочкой на голове можно было увидеть, в частности, на Затулинке и на территории зоопарка. Желна зимой в Новосибирске — также не самый частый гость.
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Ольга Власова
Фото Ольги Мыльниковой