Редкие птицы обленились и остались зимовать в Новосибирске

Дубоносы зимой питаются замерзшими ягодами черемухи, облепихи, а также орешками и семечками
Дубоносы зимой питаются замерзшими ягодами черемухи, облепихи, а также орешками и семечками

В Новосибирске горожане вновь заметили редких птиц дубоносов — оказалось, птицы ленятся улетать на зимовку и вместо этого приспосабливаются к сибирским зимам. 


На днях дубоносов можно было заметить на окраине Новосибирска вблизи Академгородка, на территории жилого комплекса «Серебряное озеро» и в посёлке Кольцово, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский. 


Этих птиц замечают в Новосибирске вторую зиму подряд. В прежние годы их можно было видеть поздней осенью и весной, когда они клевали опавшие косточки черемухи. 


«[Сейчас] часть дубоносов не отлетают и остаются здесь. Птицы, можно сказать, приспосабливаются к зимним условиям, тем более, морозы не такие сильные, 20 градусов, — говорит Яновский. — Поэтому часть птиц ленится и остаётся здесь, тем более, корма для них достаточно — хорошо плодоносила черёмуха, облепиха для них годится. Есть кормушки, из которых дубоносы тоже могут кормиться».


В середине декабря новосибирцы также поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ фотографиями чёрного дятла (желны). Большую птицу с красной шапочкой на голове можно было увидеть, в частности, на Затулинке и на территории зоопарка. Желна зимой в Новосибирске — также не самый частый гость. 

Прочтений: 10533
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено