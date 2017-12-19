Редкие птицы обленились и остались зимовать в Новосибирске

Дубоносы зимой питаются замерзшими ягодами черемухи, облепихи, а также орешками и семечками

В Новосибирске горожане вновь заметили редких птиц дубоносов — оказалось, птицы ленятся улетать на зимовку и вместо этого приспосабливаются к сибирским зимам.





На днях дубоносов можно было заметить на окраине Новосибирска вблизи Академгородка, на территории жилого комплекса «Серебряное озеро» и в посёлке Кольцово, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.





Этих птиц замечают в Новосибирске вторую зиму подряд. В прежние годы их можно было видеть поздней осенью и весной, когда они клевали опавшие косточки черемухи.





«[Сейчас] часть дубоносов не отлетают и остаются здесь. Птицы, можно сказать, приспосабливаются к зимним условиям, тем более, морозы не такие сильные, 20 градусов, — говорит Яновский. — Поэтому часть птиц ленится и остаётся здесь, тем более, корма для них достаточно — хорошо плодоносила черёмуха, облепиха для них годится. Есть кормушки, из которых дубоносы тоже могут кормиться».





В середине декабря новосибирцы также поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ фотографиями чёрного дятла (желны). Большую птицу с красной шапочкой на голове можно было увидеть, в частности, на Затулинке и на территории зоопарка. Желна зимой в Новосибирске — также не самый частый гость.