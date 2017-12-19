Новосибирцы обнаружили около здания областной полиции «генеральскую стоянку»

Общественники-блогеры Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле здания ГУ МВД на улице Октябрьской "генеральскую стоянку"
Общественники-блогеры Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле здания ГУ МВД на улице Октябрьской "генеральскую стоянку"

Два известных новосибирских блогера Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле здания ГУ МВД России по НСО на улице Октябрьская, 78 паркующиеся на тротуаре автомобили. Об этом они сняли видео и разместили его в конце прошлой недели в своём канале на YouTube. 


«Года полтора назад на этом месте мы сняли припаркованный BMW, водителю которого инспекторы по нашему обращению выписали штраф за стоянку на тротуаре. А потом на этом месте сделали заезд — убрали бордюр и поставили знаки, якобы там проезжая часть. И вот стало непонятно, что там — парковка, тротуар? Вот мы и поехали туда выяснить на собственном эксперименте. Видео сняли ещё летом, но выложили его только сейчас», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков. Он уточнил, что ситуация с парковкой у здания ГУ МВД России по НСО с лета не изменилась.


Начинается 36-минутное видео с эпизода полуторалетней давности: тогда инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя автомобиля, припаркованного на тротуаре возле здания ГУ МВД России по НСО. После этого в ролике показаны события лета 2017 года, когда Новичков и Соколов приехали и сами припарковались на тротуаре возле здания областной полиции. Тогда на этом месте уже появился заезд и был установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», ограничивающий въезд всем автомобилям, кроме тех машин, которые принадлежат жильцам домов в зоне действия знака, работникам организаций, почтальонам и инвалидам.


В процессе съёмок общественники узнали от инспекторов ГИБДД, дежуривших напротив здания, что сюда подъезжает генерал [Юрий] Стерликов (руководитель ГУ МВД России по НСО. — Прим. ред).


НГС.НОВОСТИ отправили редакционный запрос в областную полицию, но там прокомментировать видео и парковку возле здания ГУ МВД России по НСО на момент публикации новости не успели.



В одном из последних видео, которые выкладывали Новичков с Соколовым, рассказывалось об автомобилях возле администрации Кировского района Новосибирска, которые были припаркованы, по мнению блогеров, с нарушением правил дорожного движения. 

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